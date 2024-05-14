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解決水患 花蓮興建南濱滯洪池

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮縣政府爭取到中央補助與自籌款共2.5億元，將徵收南濱抽水站對面的用地新建滯洪池。本報資料照片
花蓮縣政府爭取到中央補助與自籌款共2.5億元，將徵收南濱抽水站對面的用地新建滯洪池。本報資料照片

為改善舊市區低窪地區遇雨易淹問題，南濱抽水站將興建滯洪池，現在自籌及中央補助款共2.5億元已到位，預計年底完成設計、招標，2026年中完工，將改善花蓮市自由排水分區及和平排水分區的排水系統，讓周邊1.7萬居民免受淹水之苦。

南濱抽水站建於1982年，包括自由街、和平路及大禹街的地下排水匯聚到南濱抽水站排出，原有6組抽水機組老舊，4年前擴建抽水站完工，總抽水量提升為每秒48立方公尺。但滯洪池卻因用地問題無法動工，經縣府重新修正計畫，啟動「滯洪池新建暨整體景觀工程」興建計畫。

建設處長鄧子榆表示，南濱滯洪池興建工程經費大約2.5億元，來源為縣府自籌與中央補助款，主要的目的為調節自由街排水量，同時協調和平路部分排水水量。

鄧子榆指出，今年3月已將局部修正報告送內政部國土署，工程基本設計與細部設計預計9月至明年4月完成；明年7月至2026年12月施工，盼能在今年底完成設計跟招標作業，若工程順利在明年初開工，可望在2026年中旬完工。

滯洪池有效水體量體約4.5萬立方公尺，能使整體區域防洪標準由3年重現期距，提高至5年重現期距，保護面積達206.44公頃，約1萬7000人免受淹水之苦。興建滯洪池同時，也會結合周邊景觀，提供民眾休憩場域。

淹水 滯洪池

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