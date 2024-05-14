台62線延伸宜蘭2041年完工？ 挨批畫餅

宜蘭縣府昨天到議會專案報告聯外道路工程，為紓解國5塞車的台62線延伸線，縣府報告指稱2041年可完工，遭議員批評，中央騙人畫大餅，可行性評估都還沒有過。縣府回應，會向中央努力爭取。

宜蘭近年來要推動的聯外重大交通建設，包括高鐵延伸到宜蘭、鐵路高架、台62線瑞濱段延伸至宜蘭。縣政府交通處依照中央給的計畫期程表示，台62線將於今年底完成可行性報告、2026年完成綜合規畫、2029年完成環境影響評估後報計畫核定，工程分成3階段，預計2041年完工。

無黨縣議員沈信雄說，鐵路高架化從他28歲講到現在58歲，推動台62線延伸線經費2千億，比鐵路高架經費還多，恐怕很難在2041年完工。國民黨議員陳鴻禧大罵中央不要再騙縣民，把宜蘭人當成次等公民，可行性評估還沒過的台62延伸線，接下來還要綜規、環評及徵收土地，可能30年都還蓋不好。

民進黨議員簡松樹表示，爭取各項建設「照步來」，怎能說中央騙地方？政策有其延續性，這任縣長爭取，留待以後縣長任內去完成。

多數議員質疑，台62線瑞濱段延伸至宜蘭工程不可能在2041年完工，議員林聰池建議縣府在520新內閣就職後，由縣長林姿妙帶隊連同縣議員等地方人士，共同拜會中央，陳述地方的心聲，未來工程會主委陳金德是宜蘭人，以利盡早確定推動期程。