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震後太平山聯外道路易落石 15日起整治將管制通行
0403強震後，造成太平山國家森林遊樂區唯一的聯外道路，宜專一線有多處坍方。林業保育署宜蘭分署為確保用路人安全，將於宜專一線公路0至15公里路段，進行邊坡整治等相關工程，從5月15日起至8月23日的平常日，分三階段交通管制，假日不管制，請用路人配合。
地震後，林業保育署宜蘭分署雖然已經針對太平山聯外道路進行搶修及搶通作業，但因餘震不斷，經仔細盤點巡查尚有多處地點須進行安全強化，15日起針對宜專一線公路0至15公里路段，三階段交通管制措施如下：
一、第一階段5月15日（三）至6月14日（五），管制地點為宜專一線8.5k（進行邊坡刷坡及材料吊掛作業），管制時間每天08:00-17:00止，管制方式為每30分鐘開放10分鐘通行、另於6月17日（一）至7月15日（一）止，管制方式採機動式單線雙向交通管制。
二、第二階段5月27日（一）至113年8月23日（五）止，管制地點為宜專一線3.5k（進行擋土牆開挖及下邊坡刷坡、材料吊掛作業），管制時間每天08:00-17:00止，管制方式採機動式單線雙向交通管制。
三、第三階段6月10日（一）至6月28日（五）止，管制地點為宜專一線12.5k（進行夜間預力地錨打設作業），管制時間為每天20:00起至隔日凌晨04:00止，管制方式採全面禁止通行管制。
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