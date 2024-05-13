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綠島掩埋場昨大火 台東縣急測空污、趕發N95口罩

中央社／ 台東縣13日電
綠島垃圾掩埋場12日傍晚起火燃燒，台東縣政府13日派員分別於綠島漁港、掩埋場周界、下風處、上風處及其他敏感受體地點等5處，進行空氣污染物監測。圖／台東縣政府提供（中央社）
綠島垃圾掩埋場12日傍晚起火燃燒，台東縣政府13日派員分別於綠島漁港、掩埋場周界、下風處、上風處及其他敏感受體地點等5處，進行空氣污染物監測。圖／台東縣政府提供（中央社）

綠島垃圾掩埋場昨天傍晚起火燃燒，現場熊熊火勢濃煙竄升天際，消防隊獲報到場控制火勢，縣府啟動空污緊急事件應變進行監測，今天緊急調度活性碳及N95的口罩提供公所配合發放。

台東縣政府今天發布訊息表示，昨天傍晚接獲通報後，除各相關單位儘速救災，將傷害減至最輕外，由於綠島並無空氣品質監測站，台東縣環保局今天派員分別於綠島漁港、掩埋場周界、下風處、上風處及其他敏感受體地點等5處，以六用氣體偵測器及手持式懸浮微粒偵測儀器，進行PM10、PM2.5、揮發性有機化合物（VOC）、可燃性氣體（LEL）等空氣污染物進行監測。

根據環保局空氣監測結果，綠島垃圾掩埋場周界濃煙密布，燃燒主要產生懸浮微粒污染物，於下風處1公里處的溫泉村聚落與1.5公里處的朝日溫泉，分別測得PM10最高濃度920微克與169微克。

此外，南寮漁港PM10與PM2.5則分別為119.7微克與32.4微克，PM10與PM2.5均遠高於空氣品質標準，其餘污染物濃度則無明顯高值。

台東縣環保局指出，由於綠島鄉多為開放環境，污染物隨距離、風向逸散後被大氣稀釋，研判對燃燒地點上風處影響程度低，而燃燒地點下風處聚落目前影響也不明顯，持續監控空品過程，環保局也呼籲掩埋場附近民眾，關閉門窗、減少戶外活動，外出戴口罩做好自身呼吸道防護，若民眾有感覺呼吸困難或有不舒服症狀，請立即就醫。

綠島垃圾掩埋場12日傍晚起火燃燒，現場濃煙竄升天際，環保局呼籲附近民眾關閉門窗、減少戶外活動，外出戴口罩做好自身呼吸道防護。圖／台東縣政府提供（中央社）
綠島垃圾掩埋場12日傍晚起火燃燒，現場濃煙竄升天際，環保局呼籲附近民眾關閉門窗、減少戶外活動，外出戴口罩做好自身呼吸道防護。圖／台東縣政府提供（中央社）

台東綠島垃圾掩埋場12日起火燃燒，火勢一度猛烈，台東消防隊跨海調度人力登島支援。圖／讀者提供
台東綠島垃圾掩埋場12日起火燃燒，火勢一度猛烈，台東消防隊跨海調度人力登島支援。圖／讀者提供

火災 環保局 綠島

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