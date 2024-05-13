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高爾宣、麋先生壓軸 基隆音樂祭還找庸俗救星主唱「回家」

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市文化局今天安排庸俗救星主唱宋家耘獻唱，號召民眾參加即將登場的「愛嶼搖滾LOVE ROCK」音樂祭。記者邱瑞杰／攝影
基隆市文化局今天安排庸俗救星主唱宋家耘獻唱，號召民眾參加即將登場的「愛嶼搖滾LOVE ROCK」音樂祭。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長謝國樑今天宣告「愛嶼搖滾LOVE ROCK」音樂祭，5月25、26日在國門廣場和海洋廣場開唱，免費入場，邀請基隆市民參加，外地民眾搭火車、客運來基隆會場也很方便，更歡迎安排基隆1日、2日遊，體驗基隆的城市之美。

基隆市文化局今在文化中心廣場宣傳愛嶼搖滾音樂祭活動，規畫雙舞台呈現，從午後到入夜熱情搖滾不間斷。庸俗救星主唱宋家耘受邀獻唱時說，她是基隆女兒，很開心回到家鄉演唱，而且從住家出門，搭公車就可以抵達會場，希望各地聽團朋友們都來基隆感受山海之美。

謝國樑表示，基隆愛嶼搖滾音樂祭集結許多獨立樂團、金曲歌手輪番上陣，除了舞台節目，同步在鄰近的轉運站大頂棚廣場舉辦青創市集，歡迎大家來基隆聽音樂、逛市集。因應人潮湧入，謝國樑也指示文化局與警方協調交通疏導及安全維護工作，讓大家來基隆聽得開心、玩得安心。

文化局長江亭玫說，音樂祭安排以作品轟炸YouTube、串流軟體榜單的高爾宣，以及金曲獎最佳樂團麋先生，分別擔綱2日壓軸演出，更邀集庸俗救星、怕胖團、南西肯恩、夜間限定、JADE、無妄合作社、溫蒂漫步、P!SCO、固定客、福夢、農村武裝青年、胡凱兒、公館青少年、艾蜜莉、林潔心、JOYCE、鋼琴家許哲誠等藝人團體演出，讓這些台灣樂壇新生代，在雙舞台輪流登台展現魅力。

城際轉運站大頂棚廣場在音樂祭期間，推出「港灣．Ho-Hai-Yan」青創市集，匯聚20家本地青創品牌，提供異國美食及文創商品。基隆廟口夜市、基隆塔等景點，距離會場也不遠，參加音樂祭民眾也可造訪，融入基隆座城市。

基隆市長謝國樑今天宣告「愛嶼搖滾LOVE ROCK」音樂祭，5月25、26日在國門廣場和海洋廣場開唱，免費入場。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天宣告「愛嶼搖滾LOVE ROCK」音樂祭，5月25、26日在國門廣場和海洋廣場開唱，免費入場。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天宣告「愛嶼搖滾LOVE ROCK」音樂祭，5月25、26日在國門廣場和海洋廣場開唱，免費入場。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天宣告「愛嶼搖滾LOVE ROCK」音樂祭，5月25、26日在國門廣場和海洋廣場開唱，免費入場。記者邱瑞杰／攝影

基隆 謝國樑 音樂

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