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花蓮市北濱外環道截水溝震損 將封10天搶修

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮市北濱外環道全長約1060公尺，南側截水溝被403地震毀損，市公所決定在5月15日至24日道路封閉，用路人須改道於北濱街或海濱街通行。圖／花蓮市公所提供
花蓮市北濱外環道全長約1060公尺，南側截水溝被403地震毀損，市公所決定在5月15日至24日道路封閉，用路人須改道於北濱街或海濱街通行。圖／花蓮市公所提供

花蓮市北濱外環道是市區通往花蓮港、美崙地區聯外道路，其中南側截水溝被403地震毀損，市公所決定在5月15日至24日道路封閉，用路人須改道於北濱街或海濱街通行，市公所提醒用路人留意管制資訊，並配合交通引導。

北濱外環道全長約1060公尺，以美崙溪南岸為起點，經北濱海堤外側銜接193縣道，花蓮港務局提升花蓮港南向運輸，解決砂石車行經附近路段產生噪音、空氣汙染與行車安全等問題，2009年耗資近3億元委託公路局興建，2012年啟用，交由市公所管養。

市公所指出，北濱外環道南側截水溝體與路面間產生龜裂，因該處大型重車往來頻繁，為避免龜裂處持續擴大，影響行車安全，在北濱街大樓拆除工程完成恢復通行後，隨即展開緊急搶修工程。

施作截水溝長度約9.5公尺，採用高強度混凝土，將溝牆溝面增厚至20公分，工期包含養護期預估為10天。

市長魏嘉彥表示，年初市公所配合養護作業，於北濱外環道北側施做截水溝工程，沒想到南側截水溝在這一次地震中遭到毀損，緊急請廠商盡速施工，早日還給用路人安全的道路環境。

北濱外環道道路封閉期自15日至24日，預計25日恢復通行，替代道路北上車輛請改道海濱街通行，南下車輛則改於北濱街通行。另外，15噸以上貨車在管制時段每天晚上8時起至隔天上午8時前，禁止行駛於北濱街與海濱街，請大貨車駕駛注意，以免受罰。

花蓮市北濱外環道南側截水溝被403地震毀損，市公所在5月15日至24日道路封閉。圖／花蓮市公所提供
花蓮市北濱外環道南側截水溝被403地震毀損，市公所在5月15日至24日道路封閉。圖／花蓮市公所提供

交通管制 地震 花蓮

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