捐贈沐浴車亮相！基市社會局長楊玉欣分享重症病人辛酸：想洗澡好難

台灣樂福國際慈善福利協會今天捐贈「沐浴車」給基隆市政府，並由協會團隊接受基隆失能長輩等民眾預約，提供到宅沐浴服務。符合長照申請資格者自負額最高400元，自費最高2500元。基隆市副市長邱佩琳說，這些有服務需求的人過去多只能擦澡，基隆有了沐浴車，未來也能再體驗泡澡。

基隆市政府社會處表示，全市65歲以上人數已達7萬4641人，佔全市人口20.54%，邁入超高齡社會，長照居家服務需求增加。基隆山多平地少的地理環境，更讓失能者及主要照顧者面臨更大的挑戰。市府整合民間資源，強化長照服務輸送體系，將隱藏性個案及潛在需求者納入刻不容緩。

台灣利他資源整合社會企業媒合樂福協會，捐贈市價約200萬元的沐浴車供市府調度使用。這輛車是住在台中的曾文浩捐款購買，曾說，他的媽媽是暖暖人，現在和他住在台中。因為媽媽也是浴沐車的受惠者，希望故鄉有需要的人，也能享受泡澡服務，所以他決定捐款買車，專供基隆民眾使用。

邱佩琳說，感謝捐款的人，也感謝整合的人，共同串連各界愛心，幫助基隆的長照個案提升生活品質。過去有些人都只能在床上擦澡，未來就能夠安全的泡澡，生活將更有尊嚴。沐浴車1輛不見得夠用，將來希望還有第2輛、第3輛，大家共同努力，讓基隆這座城市更有愛。

社會處長楊玉欣也是重症病人，她說，自己也很渴望可以每天洗澡，但基於很多主客觀因素很難如願。大家可以想像更弱勢的人，洗澡會是多麼困難的一件事。沐浴服務是很專業的事，氣切者、漸凍、腦性麻痺、萎縮症、小腦萎縮症、癌症患者，不同個案差異性很大，個別家庭成員很難協助沐浴，感謝樂福團隊運用專業設備服務有需要的人。

樂福協會總幹事陳彥里說，沐浴車服務團隊3人1組出勤，成員中有照服員和護理師，除滿足失能者身體清潔及衛生，也會協助褥瘡照護及衛教服務，減輕主要照顧者負擔。