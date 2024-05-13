宜蘭童玩護照今起預售 只要100元可多次進出園區超划算

疫情後呈倍數成長的宜蘭國際童玩節護照，今天預售開賣，縣民及全國國中小學生在6月21日前申辦童玩護照，只要100元，非宜蘭縣民也只要400元，持童玩護照於活動期間每天都可以無限次數進出園區，非常划算。

宜蘭國際童玩節票價成人平日券250元、假日券350元，由於童玩護照便宜，每年都很受歡迎。以疫情後的申辦情況來看，2022年賣出1萬3109張，2023年2萬9739張，呈現倍數成長，預估今年童玩護照申辦人數應該持續成長。

縣府文化局今年宣布，童玩護照今預售開賣，2024宜蘭國際童玩藝術節7月6日至8月18日在冬山河親水公園舉行，童玩護照預售期5月13日至6月21日，全國國中小學生(98年9月1日至107年6月30日出生者)及身分證號碼開頭為G或設籍宜蘭縣民，優惠價只要100元，非宜蘭縣籍民眾也只要400元。

過了預售優惠期，申辦童玩護照恢復原價，宜蘭縣籍民眾400元、非宜蘭縣籍民眾500元，縣籍國中小學生200元、非縣籍國中小學生400元。

今年童玩護照購票系統改版，先註冊並登入系統會員即可申辦，提供3個月近照電子檔等個人資料，經審核通過後可透過信用卡、超商繳費或台灣PAY線上繳費，也可在活動期間至現場票口櫃檯臨櫃繳費，繳費完成後取得童玩護照。請至https://passport.yicfff.tw/線上申辦，或「2024宜蘭國際童玩藝術節」官網點選童玩護照申購，詢問電話（03）9577440分機236林小姐。