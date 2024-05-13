快訊

中職／明星賽攻進大巨蛋！蔡其昌揭2大亮點 啦啦隊也多1隊

逛101專櫃買名表被要求「配貨500萬」 胡瓜：我再也不會去

新北三重祖孫3屍命案 張姓女婿涉殺人罪遭聲押禁見

聽新聞
test
0:00 / 0:00

1.7萬人免受淹水之苦！ 花蓮南濱滯洪池預計後年完工

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府爭取到中央補助與自籌款共2.5億元，將徵收南濱抽水站對面的用地新建滯洪池。本報資料照片
花蓮縣政府爭取到中央補助與自籌款共2.5億元，將徵收南濱抽水站對面的用地新建滯洪池。本報資料照片

為改善花蓮市舊市區低窪地區遇雨易淹水問題，南濱抽水站預計興建滯洪池，現在自籌及中央補助款共2.5億元已到位，預計今年底完成設計、公開招標，並於2026年中完工，將改善花蓮市自由排水分區及和平排水分區排水系統，保護面積達206.44公頃，約1萬7000人免受淹水之苦。

南濱抽水站建於1982年，包括自由街、和平路及大禹街的地下排水匯聚到南濱抽水站排出，原有6組抽水機組老舊，4年前擴建抽水站完工，總抽水量提升為每秒48立方公尺。但滯洪池卻因用地問題無法動工，經縣府重新修正計畫，啟動「滯洪池新建暨整體景觀工程」興建計畫。

縣府建設處長鄧子榆表示，南濱滯洪池興建工程經費約2.5億元，來源為縣府自籌與中央補助款，興建主要目的為調節自由街的排水量，同時協調和平路部分排水水量，減少周邊發生淹水機會。

鄧子榆指出，經費其中1.2億元用在用地取得部分，包括地上物拆遷補償及三七五減租終止租約補償，預計11月15日完成拆遷作業。興建工程費用為1.3億元，待「花蓮市雨水下水道檢討規畫報告（局部修正）」完成，再辦理招標作業。

他說，今年3月已將局部修正報告送到內政部國土署，工程基本設計與細部設計，預計今年9月至明年4月完成，於明年7月至2026年12月施工，盼能在今年底完成設計跟招標作業，若工程順利在明年初開工，可望在2026年中旬完工。

滯洪池有效水體量體約4.5萬立方公尺，能使整體區域防洪標準由3年重現期距，提高至5年重現期距。興建滯洪池同時，也結合周邊景觀，提供民眾平常的休憩場域，並在大雨來時發揮功用。

花蓮縣議會今天開定期會，建設處工作報告提及南濱滯洪池工程進度。記者王思慧／攝影
花蓮縣議會今天開定期會，建設處工作報告提及南濱滯洪池工程進度。記者王思慧／攝影

滯洪池 花蓮

延伸閱讀

花蓮「馥邑京華」鋼筋裸露變形 住戶爭取列入強制拆除

陪伴花蓮人20年…麥當勞吉安店不敵強震 最快5月5日將拆除

陪伴超過20年…兩度強震成危樓 花蓮吉安麥當勞將拆除

封路範圍擴大！開業24年藍天麗池飯店一館震損將重建 花蓮人不捨

相關新聞

捐贈沐浴車亮相！基市社會局長楊玉欣分享重症病人辛酸：想洗澡好難

台灣樂福國際慈善福利協會今天捐贈「沐浴車」給基隆市政府，並由協會團隊接受基隆失能長輩等民眾預約，提供到宅沐浴服務。符合長...

宜蘭童玩護照今起預售 只要100元可多次進出園區超划算

疫情後呈倍數成長的宜蘭國際童玩節護照，今天預售開賣，縣民及全國國中小學生在6月21日前申辦童玩護照，只要100元，非宜蘭...

1.7萬人免受淹水之苦！ 花蓮南濱滯洪池預計後年完工

為改善花蓮市舊市區低窪地區遇雨易淹水問題，南濱抽水站預計興建滯洪池，現在自籌及中央補助款共2.5億元已到位，預計今年底完...

震後慘澹…花蓮公有市場 攤位租金減3-5成

受403地震影響，花蓮市公有零售市場生意大不如前，餐廳叫貨量減少8成，採購人潮剩3成。為體恤攤商，市長魏嘉彥昨天前往各市...

防鳥屎 基隆鷺鷥林停車格暫塗銷

基隆市田寮河靠近金雞橋的兩側行道樹，每年5月起鷺科鳥類繁殖季會形成「鷺鷥林」，出現築巢育雛熱鬧的景象，若停在樹下的車格，...

1人服務91件到宅個案…護理師張雨潔 守護植物人10年

台東地形狹長，創世基金會台東院居家服務個案分布各地。護理師張雨潔守護植物人10年，1人服務91件到宅個案，曾挺著8個月孕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。