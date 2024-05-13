1.7萬人免受淹水之苦！ 花蓮南濱滯洪池預計後年完工

為改善花蓮市舊市區低窪地區遇雨易淹水問題，南濱抽水站預計興建滯洪池，現在自籌及中央補助款共2.5億元已到位，預計今年底完成設計、公開招標，並於2026年中完工，將改善花蓮市自由排水分區及和平排水分區排水系統，保護面積達206.44公頃，約1萬7000人免受淹水之苦。

南濱抽水站建於1982年，包括自由街、和平路及大禹街的地下排水匯聚到南濱抽水站排出，原有6組抽水機組老舊，4年前擴建抽水站完工，總抽水量提升為每秒48立方公尺。但滯洪池卻因用地問題無法動工，經縣府重新修正計畫，啟動「滯洪池新建暨整體景觀工程」興建計畫。

縣府建設處長鄧子榆表示，南濱滯洪池興建工程經費約2.5億元，來源為縣府自籌與中央補助款，興建主要目的為調節自由街的排水量，同時協調和平路部分排水水量，減少周邊發生淹水機會。

鄧子榆指出，經費其中1.2億元用在用地取得部分，包括地上物拆遷補償及三七五減租終止租約補償，預計11月15日完成拆遷作業。興建工程費用為1.3億元，待「花蓮市雨水下水道檢討規畫報告（局部修正）」完成，再辦理招標作業。

他說，今年3月已將局部修正報告送到內政部國土署，工程基本設計與細部設計，預計今年9月至明年4月完成，於明年7月至2026年12月施工，盼能在今年底完成設計跟招標作業，若工程順利在明年初開工，可望在2026年中旬完工。