護理師張雨潔 守護植物人10年

台東地形狹長，創世基金會台東院居家服務個案分布各地。護理師張雨潔守護植物人10年，1人服務91件到宅個案，曾挺著8個月孕肚，上山下海深入各鄉鎮村里，首名服務長輩臥床14年，在她協助下終於開心洗澡，感動時刻烙印於心。

創世台東院照顧52名院民，每2小時要為植物人翻身、拍背及更換尿布，每4小時鼻胃管灌食、給藥、抽痰及生命監測，現有11名護理師及6名生活服務員24小時輪班照護。

創世基金會也到宅照顧植物人、行動不便的臥床老人。護理師張雨潔每月巡迴各地訪視91名個案，因個案分散偏鄉各地，鄉間產業道路崎嶇難行，她從害怕開車到上山下海行動自如，生命體驗與眾不同。

「阿貴阿嬤終於可以洗澡了，那一幕至今難忘！」張雨潔說，阿貴嬤是她首名服務個案，癱瘓臥床無法洗澡，過去都是家人或居服員用毛巾擦拭身體，6年前她到宅服務，使用泡澡墊幫阿嬤原床泡澡，不用下床也能感受暌違多年的洗澡舒適感，家人很感動，她也感恩自己有能力能幫助別人。

台東院指出，張雨潔是2寶媽，先生是職業軍人，常常一打二照顧家中幼兒，即使懷孕也照常工作，今年國際護師節與母親節同一天，許多護理師跟張雨潔一樣堅守崗位，創世代替無聲的植物人，向所有護理人員說聲祝福和謝謝。