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地震又下雨 綠博閉幕仍逆成長 吸引超過43萬人次

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

為期44天的宜蘭綠色博覽會昨閉幕，活動因遇到403地震及一連串餘震，且雨勢不斷，遊客數一度滑落僅去年7成，不過近半個多月人數直線上揚，整體吸引逾43萬人次造訪。綠博閉幕後，2024宜蘭國際童玩藝術節即將接棒，7月6日至8月18日在親水公園登場。

綠博閉幕適逢母親節，招待母親免費入場。今年以「地球學院」為主題，主舞台閉幕結業式，邀請瑪嘎巴嗨文化藝術團、印尼瑪哈卡樂團等演出，不滅樂團也演唱全新創作曲「路-唱出對家鄉南澳大地的深愛」，縣長林姿妙在郭文彬動人的歌聲中致贈康乃馨，並與蘇澳鎮長李明哲等人上台共演安克隆合奏。

因今年活動剛開辦就遇上震災，東部公路中斷，且逾半時間在下雨，綠博仍吸引43萬3295人次造訪，比去年的41萬8千成長約1.5萬人次，其中53%為國外與外縣市遊客，每人平均停留4.1小時。

初估活動期間為宜蘭引入約3億元觀光旅宿餐飲與周邊經濟效益。林姿妙說，綠博入園人數逆勢成長，今年是近5年來首次外縣市遊客比例超過5成，22萬多人次外縣市遊客因綠博來宜蘭，代表綠博受肯定與歡迎。

宜蘭 林姿妙 樂團

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