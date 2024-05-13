聽新聞
test
0:00 / 0:00
地震又下雨 綠博閉幕仍逆成長 吸引超過43萬人次
為期44天的宜蘭綠色博覽會昨閉幕，活動因遇到403地震及一連串餘震，且雨勢不斷，遊客數一度滑落僅去年7成，不過近半個多月人數直線上揚，整體吸引逾43萬人次造訪。綠博閉幕後，2024宜蘭國際童玩藝術節即將接棒，7月6日至8月18日在親水公園登場。
綠博閉幕適逢母親節，招待母親免費入場。今年以「地球學院」為主題，主舞台閉幕結業式，邀請瑪嘎巴嗨文化藝術團、印尼瑪哈卡樂團等演出，不滅樂團也演唱全新創作曲「路-唱出對家鄉南澳大地的深愛」，縣長林姿妙在郭文彬動人的歌聲中致贈康乃馨，並與蘇澳鎮長李明哲等人上台共演安克隆合奏。
因今年活動剛開辦就遇上震災，東部公路中斷，且逾半時間在下雨，綠博仍吸引43萬3295人次造訪，比去年的41萬8千成長約1.5萬人次，其中53%為國外與外縣市遊客，每人平均停留4.1小時。
初估活動期間為宜蘭引入約3億元觀光旅宿餐飲與周邊經濟效益。林姿妙說，綠博入園人數逆勢成長，今年是近5年來首次外縣市遊客比例超過5成，22萬多人次外縣市遊客因綠博來宜蘭，代表綠博受肯定與歡迎。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言