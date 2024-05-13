震後慘澹 花蓮公有市場 攤位租金減3-5成

受403地震影響，花蓮市公有零售市場生意大不如前，餐廳叫貨量減少8成，採購人潮剩3成。為體恤攤商，市長魏嘉彥昨天前往各市場關心營運現況，宣布將減租3至5成，共體時艱。

花蓮觀光人潮因地震頻繁大幅減少，部分餐廳、民宿停業，花蓮市各公有市場生意也間接受衝擊，餐廳叫貨量減少近7至8成，尤其緊鄰富凱大飯店、藍天麗池飯店和統帥大廈的復興市場受影響程度最大。魏嘉彥昨天上午在市場所長邱信都陪同下，前往復興、重慶與中華市場關心攤商狀況。

魏嘉彥宣布，因應公有市場攤商受地震影響，自本月起至年底，每月使用費減收3成，其中復興市場鄰近地震大樓倒塌災區，營運狀況更為艱鉅，在5、6月拆除工程進行期間，使用費將減收5成，總計減收使用費的金額達348萬元。

復興市場自治會主委陳宗慶表示，震災發生後受建物拆除工程封路影響，市場生意一落千丈，採購人潮僅剩3成；觀光旅客減少，專做餐廳叫貨的豬肉、雞肉攤商生意慘澹，連外地前來擺攤的業者也不敢來了。

災損最嚴重的重慶市場，包含中庭南側磚牆在2次強震中倒塌，其餘牆面、地面磁磚出現龜裂與錯位，地下水水管也斷裂，市公所立即搶修復原。近日餘震沒有太多，重慶市場近日重現許久不見的採購人潮。

魏嘉彥指出，市場損壞程度較小之處，已在最短時間請廠商完成修復；重慶市場牆面修繕計畫，公所日前召開說明會，預計將花4個月重建。