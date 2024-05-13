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防鳥屎 基隆鷺鷥林停車格暫塗銷

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

基隆市田寮河靠近金雞橋的兩側行道樹，每年5月起鷺科鳥類繁殖季會形成「鷺鷥林」，出現築巢育雛熱鬧的景象，若停在樹下的車格，可能會「彈痕累累」，一坨坨鳥屎讓車子面目全非，市府交通處已塗銷停車格，等繁殖期過後，再重新畫設。

基隆市區鷺科鳥類築巢地點，原本是從中正高架橋通往中山高途中，西定河匯入旭川河沉砂池畔的樹林。市府多年前向中央爭取前瞻水環境改善計畫，在沉沙池興建汙水處理設施，當地樹木多遭到移植或修剪，鷺科鳥類逐步轉移到田寮河美猴橋和金雞橋間的行道樹，讓市中心出現可近距離欣賞生態的據點。

田寮河兩側行道樹上聚滿鷺科鳥類築巢繁殖，在雛鳥孵育後，樹上格外熱鬧，卻會從樹上掉落鳥屎及枯枝，衍生環境髒亂問題。其中信一路一帶樹下是人行道，行人可能遭鳥屎擊中，仁一路一帶樹下是停車格，每年都有車輛遭鳥屎轟炸，讓車主傻眼。

環保局清潔隊在每年繁殖季節，每周派遣清潔隊員用高壓水槍噴洗人行道和車道，清潔隊員也會每天清掃枯枝。交通隊考量民眾是付費停車，不應讓停車者蒙受風險，決定塗銷部分車格，待繁殖期過後，再重新畫設，兼顧民眾停車的權益和生態。

人行道 行道樹 鳥屎

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