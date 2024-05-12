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魏德聖為震後花蓮打氣 辦電影公益場喊「活著最大」

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
電影「BIG」今天公益播映，導演魏德聖（右）與演員馬志翔（左）參與映後座談，許多觀眾分享觀影心得。記者王思慧／攝影
電影「BIG」今天公益播映，導演魏德聖（右）與演員馬志翔（左）參與映後座談，許多觀眾分享觀影心得。記者王思慧／攝影

導演魏德聖應影迷邀請，為震災後的花蓮加油打氣，帶來電影「BIG」，特別安排4場贊助公益場，免費開放民眾觀賞，300多個座位一下子就額滿；還有「復甦花蓮串連」活動，只要持電影票根，就能到合作25家商店與旅宿享優惠。魏德聖表示，電影鼓勵大家不要被困境打敗，「活著」就是最大的禮物。

電影「BIG」今天公益播映，民眾報名包場活動踴躍，第一場在5月6日公開，不到24小時就額滿178席次，立即加開第二場；縣議員魏嘉賢贊助，邀請家扶中心的孩子一起進戲院觀看，花蓮鐵道電影院開了兩廳次，也已完售。魏德聖與演員馬志翔參與映後座談，許多觀眾分享觀影心得。

魏德聖表示，這部電影講述生命是最大的恩典與禮物，在816病房的孩子們，怎麼蛻變、進化與變身，成為「BIG」戰士故事，希望讓觀眾，或是在病痛中、逆境中的人，看完電影後有正面的能量，特別是在花蓮地震後能給大家安慰，不管環境再怎麼糟糕，活著就有機會，不要被環境打敗，「活著最大」。

魏德聖說，電影去年12月上映，可能大家對於電影講述病房的題材，擔心太說教、悲傷，其實內容很正向與溫馨。不過宣傳資源不夠，票房不佳，直到上映2、3周後，有老師發起包場活動，救活這部電影，雖然現在場次很少，不過包場活動都沒有停過，光是包場的場次就超過1500場。希望大家走進電影院觀賞，保證會得到很大的安慰，陪伴大家走過最艱難的時期。

今天與魏德聖長得很像的黃先生特別與魏導合照留念，他說，被大家戲稱為「魏德聖導演」有10幾年，看了電影覺得非常感動，一查才知道魏導演的生日是8月16日，就是電影講述816病房的故事，電影非常催淚，原以為自己不會哭，放映尾聲都開始啜泣。

影迷黃先生（右）被親友戲稱與導演魏德聖長得很像，今天特別與魏導合影留念。記者王思慧／攝影
影迷黃先生（右）被親友戲稱與導演魏德聖長得很像，今天特別與魏導合影留念。記者王思慧／攝影
電影「BIG」今天公益播映，導演魏德聖（中）、演員馬志翔（左）、縣議員魏嘉賢（右）盼電影能鼓勵人心。記者王思慧／攝影
電影「BIG」今天公益播映，導演魏德聖（中）、演員馬志翔（左）、縣議員魏嘉賢（右）盼電影能鼓勵人心。記者王思慧／攝影
導演魏德聖為震災後的花蓮加油打氣，表示電影鼓勵大家不要被困境打敗，「活著」就是最大的禮物。記者王思慧／攝影
導演魏德聖為震災後的花蓮加油打氣，表示電影鼓勵大家不要被困境打敗，「活著」就是最大的禮物。記者王思慧／攝影

公益 花蓮 電影 魏德聖

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