花蓮市場受地震影響生意差 市公所攤位費減免3至5成

受到403地震影響，花蓮市公有零售市場不僅造成磚牆倒塌、設施毀損，生意也大不如前，餐廳叫貨量減少8成，採購人潮剩3成。為體恤攤商負擔，花蓮市長魏嘉彥在今天前往各市場關心營運現況，也宣布將減租3至5成，與攤商共體時艱。

花蓮觀光人潮因地震頻繁大幅減少，部分餐廳、民宿停業，花蓮市各公有市場的生意間接受衝擊，餐廳叫貨量減少將近7至8成，尤其緊鄰富凱飯店、藍天麗池和統帥大廈的復興市場受影響程度最大。市長魏嘉彥今天上午在市場所長邱信都的陪同下，接連前往復興、重慶與中華市場關心攤商狀況。

魏嘉彥宣布，因應各公有市場攤商受地震影響，自5月起到今年底，每月使用費減收3成，其中復興市場鄰近地震大樓倒塌災區，營運狀況更為艱鉅，因此在5、6月拆除工程進行期間，使用費則將減收5成，總計減收使用費的金額達348萬元。

復興市場自治會主委陳宗慶表示，震災發生後受到建物拆除工程封路影響，市場生意一落千丈，採購人潮僅剩3成；觀光旅客減少，不僅專做餐廳叫貨的豬肉、雞肉攤商生意慘淡，就連外地前來擺攤的業者也都不敢來了。

而災損最嚴重的重慶市場，包含中庭南側磚牆在2次強震中倒塌，其餘牆面、地面磁磚出現龜裂與錯位，地下水水管也斷裂，市公所立即搶修復原。近日餘震沒有太多，重慶市場近日重現許久不見的採購人潮。