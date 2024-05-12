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影／地震又下雨..宜蘭綠博遊客數逆勢上揚 外來客破5成3

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭綠博閉幕適逢母親節，縣長林姿妙送花，遊客一家人主動要拍照。記者戴永華／攝影
宜蘭綠博閉幕適逢母親節，縣長林姿妙送花，遊客一家人主動要拍照。記者戴永華／攝影

為期44天宜蘭綠色博覽會今天閉幕，活動展開之初遇到0403大地震及一連串餘震，且雨勢不斷，遊客數一度滑落只有去年7成，直到最近半個多月來人數直線上揚，總遊客數43萬餘人，外地遊客突破5成3、滿意度9成以上。

綠博閉幕適逢母親節，招待母親免費入場。今年以「地球學院」為主題，主舞台閉幕結業式，邀請瑪嘎巴嗨文化藝術團帶來原民舞曲、印尼瑪哈卡樂團演出、不滅樂團演唱全新創作曲「路-唱出對家鄉南澳大地的深愛」，縣長林姿妙也在郭文彬動人的歌聲中致贈康乃馨，並與蘇澳鎮長李明哲等人上台共演安克隆合奏。

今年活動剛開辦沒幾天就遇上震災，東部公路中斷，且超過一半時間在下雨，綠博最後仍吸引43萬餘人次造訪，比起去年的41萬8千人次成長近2萬人，其中53%國定與外縣市遊客，每人平均停留4.1小時。

根據佛光大學民意調查中心調查統計，90.4%遊客感到遊憩體驗設施豐富有趣，91.4%民眾對環境永續內涵表示肯定，95%遊客表示明年會再次參加並願意向親友推薦，整體滿意度達91.8%。

今年外縣市遊客減少住宿，但餐飲購物消費相對增加，初步推估綠博活動期間為宜蘭引入約3億元的觀光旅宿餐飲與周邊經濟效益。

縣長林姿妙表示，整體大環境不利情況下，入園人數逆勢成長，今年是近5年來首次外縣市遊客比例超過五成，代表22萬多的外縣市遊客因綠博而來宜蘭，這也代表綠博秉持開心玩、愉快學，受到肯定與歡迎，希望大家一起努力落實聯合國永續發展，為子孫留下一個美麗的地球。

綠博閉幕後，宜蘭夏季旗艦活動「2024宜蘭國際童玩藝術節」即將接棒，現場由汶凬舞集帶來一段科技感風格的舞蹈，呼應今年「童玩的多重宇宙」主題，邀請遊客7月6日到8月18日一起到親水公園感受童玩節精彩內容。

綠博的遊樂設施兩年換新一次，彩虹滑道明年就沒有了，今天很多人排隊體驗。記者戴永華／攝影
綠博的遊樂設施兩年換新一次，彩虹滑道明年就沒有了，今天很多人排隊體驗。記者戴永華／攝影
縣長林姿妙與蘇澳鎮長李明哲等人上台共演安克隆合奏。記者戴永華／攝影
縣長林姿妙與蘇澳鎮長李明哲等人上台共演安克隆合奏。記者戴永華／攝影
瑪嘎巴嗨文化藝術團在綠博的閉幕式中帶來原民舞曲。記者戴永華／攝影
瑪嘎巴嗨文化藝術團在綠博的閉幕式中帶來原民舞曲。記者戴永華／攝影
宜蘭綠色博覽會這兩天湧入大批人潮，開心拍照。記者戴永華／攝影
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宜蘭綠博活動結束後，緊接著宜蘭國際童玩藝術節「童玩的多重宇宙」即將接棒。記者戴永華／攝影
宜蘭綠博活動結束後，緊接著宜蘭國際童玩藝術節「童玩的多重宇宙」即將接棒。記者戴永華／攝影
宜蘭綠博地球學院今天閉幕結業式，緊接著「2024宜蘭國際童玩藝術節」即將接棒。記者戴永華／攝影
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宜蘭 林姿妙 永續

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