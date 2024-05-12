謝國樑、林右昌同台！庄頭劇場首開演 基隆獨有海派浪漫

為落實文化平權及振興表演藝術產業，文化部舉辦「文化平權巡演-庄頭劇場．藝日限定」活動，集結台灣各演藝團隊演出經典劇目，首場演出鎖定基隆，昨晚在國門廣場開演，基隆市長謝國樑、內政部長林右昌難得同台。

首場由國立臺灣交響樂團帶來《影・響台灣》台灣電影星空音樂會，現場吸引數千民眾共襄盛舉，在文化部政務次長王時思、內政部長林右昌、基隆市長謝國樑、立法委員林沛祥及王正旭、基隆市議會議長童子瑋共同敲鑼下，宣布今年10場次庄頭劇場正式從基隆啟航。

王時思表示，電影是共同的國民記憶，今年的庄頭劇場首場來到基隆，以電影音樂會的形式，透過大家熟悉的電影、音樂，帶著每個人走進各自的回憶中。

謝國樑表示，市府支持文化平權的活動，也感謝將如此澎湃、高水準的交響樂演出帶到基隆，期待未來有更多合作機會，並希望中央可以持續關注與支持基隆的人文藝術特色。

文化部以「文化平權」為核心理念，比照國家劇院的規格推動「庄頭劇場」，期盼讓生活在臺灣的每一個人都能輕鬆地在家附近欣賞國家級的節目。文化平權巡演下一站將於6月1日在宜蘭中興文創園區舉辦，由朱宗慶打擊樂團上演擊樂劇場《木蘭》。