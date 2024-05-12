基隆身障者消費購物常碰壁 有愛店家輔導員助一臂之力

基隆市不少店家通行環境不夠友善，身障者消費、購物常碰壁打退堂鼓，最常遇到店門口有駁崁擋道、沒有無障礙廁所。市府培訓50名「有愛店家輔導員」，透過親身體驗協助改善無障礙環境。社會處表示，店家陸續設語音菜單、無障礙廁所及視聽障有專業人員協助等友善服務，已調查及輔導店家70家以上，鼓勵身障者多走出家門，和一般人一樣享用設備、美食。

林姓身障者說，基隆因常下雨建築物多設有高低差防淹水，卻成輪椅族的一道難關，常面對的是店家環境如出入口未平坦、行空間狹窄、桌椅或貨架高度無法靠近使用、輪椅進不了廁所空間等。

「如果用餐、購物環境不友善，身障者大部分就是直接打退堂鼓」基隆市脊髓損傷者協會理事長武清台說，透過身障輔導員親身去店家找不友善的地方在哪裡，才能真正改善。

社會處調查，友善的環境需求，身障者需店門口平坦，視覺障礙者多數需要放大鏡、觸摸點字菜單、語音報讀服務；聽覺障礙者需要安靜環境，可提供手語或筆談服務。

店家則表示，他們也很想改善，但不知怎麼改。市府推動「基隆市有愛店家無障礙輔導方案」，培訓50位身障朋友及照顧陪伴者，協助店家改善無障礙環境，提供友善服務。

社會處長楊玉欣表示，許多在地特色和傳統的店家經常反映想改善無障礙環境、卻不知該從何做起，也深改錯了反而變有障礙，培訓身障朋友擔任「有愛店家輔導員」才能貼近需求。

已有120家提出申請，實地調查及輔導逾70家，市府提供200萬元經費，每家最多10萬，改善出入口無障礙斜坡、貨架櫃台可及性、浴廁無障礙友善設施、視障觸摸和語音輔助、或對穆斯林、新移民、失智長者的易讀和共融性友善服務等。

執行團隊众社企股份有限公司執行長林崇偉，輔導店家提出申請導入多語語音菜單，為視障朋友、聽力不便的長者有貼心的服務。