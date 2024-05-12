基市培訓輔導員 助店家友善環境

基隆市不少店家通行環境不夠友善，身障者消費、購物常碰壁打退堂鼓，最常遇到店門口有駁崁擋道、沒有無障礙廁所。市府培訓50名「有愛店家輔導員」，透過親身體驗協助改善無障礙環境。社會處表示，店家陸續設語音菜單、無障礙廁所及視聽障有專業人員協助等友善服務，鼓勵身障者多走出家門享用設備、美食。

林姓身障者說，基隆因常下雨建築物多設有高低差防水，卻成輪椅族一道難關，常面對的是店家出入口不平坦、空間狹窄、輪椅進不了廁所空間等。

「如果用餐、購物環境不友善，身障者大部分就是直接打退堂鼓。」基隆市脊髓損傷者協會理事長武清台說，透過身障輔導員親身去店家找不友善的地方在哪裡能真正改善。

社會處調查，友善的環境需求，身障者需店門口平坦，視覺障礙者多數需要放大鏡、觸摸點字菜單、語音報讀服務；聽覺障礙者需要安靜環境，可提供手語或筆談服務。

社會處長楊玉欣表示，許多在地特色和傳統的店家經常反映想改善無障礙環境、卻不知該從何做起，也深怕改錯了反而變有障礙，培訓身障朋友擔任「有愛店家輔導員」才能貼近需求。

目前已有120家提出申請，實地調查及輔導逾70家，市府提供200萬元，每家最多10萬元。

執行團隊众社企股份有限公司執行長林崇偉，輔導店家提出申請導入多語語音菜單，為視障朋友、聽力不便的長者有貼心的服務。

在地店家「一太e衛浴」觀光工廠打造聽覺和視覺友善空間，針對聽障及長者有訓練出專業人員，可提供圖卡、寫字等服務，對視障者還設置通用化觸摸式圖卡等友善服務。