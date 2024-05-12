一面紅磚牆 東基醫院傳承一甲子

台東基督教醫院60周年慶，院方舉辦單車尋根行動，創院院長譚維義回到宣教士在台東第一個醫療據點「成功診所」，他說「這是起點，不是終點，愛會從這裡永遠傳承」。這間在偏鄉創設的基督教醫院，透過醫療傳愛一甲子，早年在東基服務的高齡75歲阿美族護理師黃美蓮，秉持東基精神，至今仍在北部從事護理工作，她說，只要還能做，會繼續做下去。

東基創院60周年，總執行長呂信雄與院內員工們踩著單車長途跋涉52.6公里回到「成功診所」，一同緬懷往昔。縣長饒慶鈴為創院院長譚維義繫上勇士帶，感謝過往宣教士及東基對台東付出的愛和醫療服務，

隨時光流轉，成功診所舊址早已變成一棟棟民宅，民宅旁還有一面昔日留下的紅磚牆。譚維義憶當年，指醫院未成立之前，他每周四會去一趟成功診所，醫治狀況比較麻煩的病人，通常忙到下午2點，才看得完所有病人。

黃美蓮18歲那年進成功診所服務，跟著德樂詩宣教士學護理相關知識，現在雖然已75歲，仍在北部持續從事護理工作。64歲高秋美念小二時爬同學家的果樹摘柿子吃，從樹上掉下，被送到成功診所，頭部受傷腳骨斷裂，打了3個月石膏才痊癒，她說，「當年還好有成功診所，才能及時救她」。