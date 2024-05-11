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傳承南勢阿美族文化 花蓮頭目吳德煥追頒三等獎章

中央社／ 記者張祈花蓮縣11日電

花蓮吉安鄉永安（Sirakesay）部落頭目吳德煥，致力於傳承南勢阿美祭儀及樂舞，進入校園率領舞團在全國舞蹈賽事屢獲佳績，吳頭目上月意外離世，原民會今天追頒三等獎章。

吳德煥擔任永安部落頭目及吉安鄉頭目會長，在花蓮高商、化仁國中及化仁國小擔任原舞社老師，包辦編曲及舞碼，帶領學生出征國內各項賽事，也擔任花蓮縣府聯合豐年節活動總策劃等重要職務。

吳德煥上月因意外離世，享壽72歲，原住民族委員會今天追頒原住民三等獎章，在吉安鄉公所親民堂舉行，由家屬代表接受，化仁國中學生、各部落頭目長老們吟唱古調歌謠追思，氣氛感人。

原民會副主委鍾興華說，吳德煥是南勢阿美族的精神領袖，在任何文化傳承場合都見得到他的身影，一生致力於原住民族文化永續流傳，實為楷模，特追頒三等原住民族獎章。

吳承陽代表父親受獎，他說，父親對文化傳承親力親為，最大的心願是「希望每個阿美族都成為阿美族」，期盼這樣的精神能影響每一個族人，當這個時代的阿美族人。

吉安鄉長游淑貞說，吉安鄉是阿美族人口最集中的鄉，20個部落人口約1萬5000人，吳德煥獲20個部落推舉擔任吉安鄉頭目聯誼會長，公所會盡力完成吳頭目遺願，儘速完成永安部落聚會所。

原住民 吉安 阿美族

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