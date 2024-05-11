快訊

空氣瀰漫腐爛惡臭…以吹哨者爆巴人受虐慘況 無照醫師為囚犯截肢

姐姐車禍過世…妹妹「頂替身分」上班14年領百萬退休金 遭識破下場曝光

不是首次來亂…自爆遭「無良公關」跟騷 徐巧芯坦言怕了：已提告

每雙都是辛苦的腳 台東議員古志成幫部落媽媽洗腳

中央社／ 台東縣11日電

台東縣延平鄉縣議員古志成連續3年母親節期間幫部落母親洗腳，最遠要穿越海岸山脈開2小時車程到偏遠部落。他說，每雙腳都有感人的故事，都是養育子女的腳。

明天就是母親節，古志成這幾天穿梭在延平鄉的部落，他穿著布農族傳統衣服，堅持蹲著洗，他用雙手抬起部落母親的雙腳，仔細清洗，還給予按摩，洗乾淨後再擦乾，穿上鞋子，並送1束花給母親們，鞠躬感謝母親們的偉大。

他說，媽媽們的雙腳，有的粗大，有的剩皮包骨，有的腳趾因長久工作已經變形，「每個媽媽的雙腳都有故事」，媽媽們邊洗腳邊聊以前的辛酸。

余姓媽媽告訴古志成，年輕時都要到山上揹玉米、花生，所以雙腳都很粗「害你要洗得比較辛苦」；古姓媽媽告訴他「到水稻田插秧要脫鞋子，因此腳底被刺的都是傷痕」；邱姓媽媽說「很不好意思，腳這麼髒」。

古志成告訴媽媽們，「妳們這些都是辛苦的腳，養育子女的腳，一點也不髒」。他14日要開2個小時的車程，穿越海岸山脈到東海岸的南溪部落，幫最後的幾名媽媽洗腳。

子女 母親節

延伸閱讀

準備好雨傘！母親節下半天起變天 入夜北部轉涼低溫下探「1字頭」

影／母親節動員濁水溪兩岸淨溪 還給「母親之河」美麗面貌

金鐘視帝曝88歲老母罹失智前兆 竟對著楊麗花喊亞蘭

嘉義救國團真善美集愛 捐贈植物人最需物資尿布708箱

相關新聞

一面紅磚牆 讓東基一甲子醫療繼續傳承

台東基督教醫院60週年慶，東基創院院長譚維義醫師回到東基宣教士在台東第一個醫療據點「成功診所」，他說「這是起點，但不是終...

議員曝宜蘭福園金爐濃濃黑煙 飄到告別式現場

宜蘭員山鄉福園是溪北地區重要殯葬設施，園區內的金爐疑出現管理問題，部分民眾把金紙以外的垃圾如衣物丟進去燒，產生濃濃黑煙，...

罷免2階首日民團籲謝國樑停止網軍 市府：無此事

公民團體「山海公民拆樑行動」發起罷免基隆市長謝國樑，今天展開第2階段連署，發言人林茵茵呼籲謝國樑停止網軍行動。基隆市政府...

粉鳥林漁港計畫 被諷打帶跑

宜蘭東澳粉鳥林漁港是重要觀光景點，縣府推動漁港計畫，先在港內開闢有整補、停車功能的多功能廣場。議員批，該地目仍屬於林業用...

下清水橋震損 花蓮增近5千噸垃圾待清

蘇花路廊下清水橋因上月強震受損，本月底前僅開放5公噸以下小車通行，使得花蓮垃圾轉運平台要北運到台泥和平廠水泥窯氣化處理的...

守護會走路的樹 鸞山森林文化博物館獲認證

台東縣延平鄉鸞山森林文化博物館環境教育中心正式揭牌，成縣內第7處環境教育認證場所。環境部審查認可這處博物館以布農族文化為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。