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一面紅磚牆 讓東基一甲子醫療繼續傳承

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣長饒慶鈴（右）代表縣民向東基宣教士致敬，幫代表外籍宣教士出席的譚維義醫師（右二）繫上阿美族勇士帶。圖／台東基督教醫院提供
台東縣長饒慶鈴（右）代表縣民向東基宣教士致敬，幫代表外籍宣教士出席的譚維義醫師（右二）繫上阿美族勇士帶。圖／台東基督教醫院提供

台東基督教醫院60週年慶，東基創院院長譚維義醫師回到東基宣教士在台東第一個醫療據點「成功診所」，他說「這是起點，但不是終點，愛會永遠從這傳承下去」。縣長饒慶鈴受邀為譚醫師繫上勇士帶，感謝過往宣教士及東基對台東付出的愛和醫療服務。

饒慶鈴表示，東基60年來深耕台東，1964年開始譚維義醫師與外籍宣教士沿著東海岸展開巡迴醫療，在成功鎮設立第一個醫療據點「成功診所」，直到現在仍持續提供完善醫療資源與服務，疫情期間與縣府並肩，做物資整備及各種防疫作為，令人感動。

東基醫院60週年慶，院方今天舉辦「以愛傳承」活動，由總執行長呂信雄與員工們展開52.6公里的單車尋根，回到東基宣教士在台東縣的第一個醫療據點「成功診所」。創院院長、美籍宣教士譚維義醫師，以及當年的護理人員黃美蓮、診所第一位外傷處置病人高秋美同回故地，緬懷往昔。

不過，時光流轉，成功診所舊址所在地，歷經幾番波折，如今診所早已變成一棟棟民宅。院方接續多方查證後，確定民宅旁一面紅磚牆為昔日所留。譚維義回憶道，在醫院尚未成立之前，他每週四會去一趟成功診所，看一些狀況比較麻煩的病人，通常要到下午2點才能看完所有病人。

「成功診所是我從事護理工作的起點。」75歲的阿美族護理師黃美蓮說，18歲那年從史安篤宣教士夫婦處得知診所缺一位護理人員，便決定一試。入住診所3年期間，跟著德樂詩宣教士學習護理相關知識，一直到現在她仍在北部持續著護理工作，只要還能做，會繼續做下去。

另64歲高秋美談起人生的第一次就醫經驗就在成功診所，她說當時是國小二年級，放學後爬上同學家的果樹摘小柿子吃，疑似打滑從樹上掉了下來。醒來時，已經被家人送到了診所，雖然整個過程早已不復記憶，但家人總是會提起這段往事。不僅頭部受了傷，腳骨裂還打了3個月的石膏才痊癒，也還好有成功診所，才能及時醫治外傷。

饒慶鈴為譚維義醫師繫上阿美族「勇士帶」，象徵此人贏得部落族人的肯定與尊敬，勇士帶孩加繡哥林多前書13：8經句「愛是永不止息」贈予譚醫師。最後在兒時為譚維義醫師病人、卑南族創作歌手吳昊恩的感恩音樂見證下，為這趟成功診所單車尋根之旅畫下完美句點。

美籍宣教士譚維義醫師（前排中）重返台東基督教醫院的第一個醫療據點「成功診所」舊址憶往昔，並與當年的在地護理師黃美蓮（前排右）、診所第一位外傷處置病人高秋美（前排左）、東基公益總執行長呂信雄（後排左），在舊址僅存的紅磚牆前合影。圖／台東基督教醫院提供
美籍宣教士譚維義醫師（前排中）重返台東基督教醫院的第一個醫療據點「成功診所」舊址憶往昔，並與當年的在地護理師黃美蓮（前排右）、診所第一位外傷處置病人高秋美（前排左）、東基公益總執行長呂信雄（後排左），在舊址僅存的紅磚牆前合影。圖／台東基督教醫院提供

台東 醫師 饒慶鈴

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