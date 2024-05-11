一面紅磚牆 讓東基一甲子醫療繼續傳承

台東基督教醫院60週年慶，東基創院院長譚維義醫師回到東基宣教士在台東第一個醫療據點「成功診所」，他說「這是起點，但不是終點，愛會永遠從這傳承下去」。縣長饒慶鈴受邀為譚醫師繫上勇士帶，感謝過往宣教士及東基對台東付出的愛和醫療服務。

饒慶鈴表示，東基60年來深耕台東，1964年開始譚維義醫師與外籍宣教士沿著東海岸展開巡迴醫療，在成功鎮設立第一個醫療據點「成功診所」，直到現在仍持續提供完善醫療資源與服務，疫情期間與縣府並肩，做物資整備及各種防疫作為，令人感動。

東基醫院60週年慶，院方今天舉辦「以愛傳承」活動，由總執行長呂信雄與員工們展開52.6公里的單車尋根，回到東基宣教士在台東縣的第一個醫療據點「成功診所」。創院院長、美籍宣教士譚維義醫師，以及當年的護理人員黃美蓮、診所第一位外傷處置病人高秋美同回故地，緬懷往昔。

不過，時光流轉，成功診所舊址所在地，歷經幾番波折，如今診所早已變成一棟棟民宅。院方接續多方查證後，確定民宅旁一面紅磚牆為昔日所留。譚維義回憶道，在醫院尚未成立之前，他每週四會去一趟成功診所，看一些狀況比較麻煩的病人，通常要到下午2點才能看完所有病人。

「成功診所是我從事護理工作的起點。」75歲的阿美族護理師黃美蓮說，18歲那年從史安篤宣教士夫婦處得知診所缺一位護理人員，便決定一試。入住診所3年期間，跟著德樂詩宣教士學習護理相關知識，一直到現在她仍在北部持續著護理工作，只要還能做，會繼續做下去。

另64歲高秋美談起人生的第一次就醫經驗就在成功診所，她說當時是國小二年級，放學後爬上同學家的果樹摘小柿子吃，疑似打滑從樹上掉了下來。醒來時，已經被家人送到了診所，雖然整個過程早已不復記憶，但家人總是會提起這段往事。不僅頭部受了傷，腳骨裂還打了3個月的石膏才痊癒，也還好有成功診所，才能及時醫治外傷。