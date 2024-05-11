議員曝宜蘭福園金爐濃濃黑煙 飄到告別式現場

宜蘭員山鄉福園是溪北地區重要殯葬設施，園區內的金爐疑出現管理問題，部分民眾把金紙以外的垃圾如衣物丟進去燒，產生濃濃黑煙，飄到告別式現場，引起民怨，議員在議會詢及此事。殯葬管理所表示，已加強宣導並發文告知殯葬業者，若發現會通知環保局開罰。

福園位於員山鄉湖東村，1992年規畫興建，1997年12啟用，是縣內首座綜合性殯葬設施，包含服務中心、停柩室、冷凍室、禮廳、火化場、土葬墓區與納骨塔等等；福園採取新式建築景觀設計，除了殯葬設施，也保留自然地形特色，相當受到民眾好評。

縣議員謝正信日前在議會質詢時表示，接獲民眾通報，有人在福園的金爐中燃燒衣物，引起濃濃黑煙，不僅觀感不佳，更影響空氣品質；縣議員呂惠卿也說，金爐前陣子就燒到爆裂，她自己參加告別式時，還曾看到黑煙飄到告別式禮堂，要求環保局、殯葬所改善。

宜蘭縣殯葬管理所表示，多數民眾都很守規矩，可能有少數人會等晚上工作人員下班後，在金爐內燃燒喪服，目前已加強宣導，並發文告知宜蘭葬儀同業公會，請約束客戶金爐內僅能燃燒紙錢，否則將通報環保局開罰，可處5000到10萬元罰鍰。

福園現場管理人員指出，縣府推動金紙集中燃燒後，焚燒量逐漸減少，很久以前幾處比較大的金爐就已停止使用，只剩幾個比較小的金爐，上班時間也都有人盯著，若發現有人焚燒金紙以外的廢棄物會立刻制止；傳統喪葬習俗除了燒金紙，有時候也會將喪服等「穢物」一併燒掉，可能是黑煙原因。