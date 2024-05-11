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台東生鮮蔬果殘留農藥抽檢 衛生局移送7件不合格

中央社／ 台東縣11日電

台東衛生局抽檢生鮮蔬果農藥殘留，包括常用的九層塔、小辣椒等7件產品驗出超標，其中5件來自外縣市，已移送當地衛生局處理；台東縣內2件，1件調查中，1件以裁處。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，為維護民眾食用生鮮蔬果安全，衛生局1至4月前往傳統市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處，抽驗生鮮蔬果共計70件，檢驗結果63件與規定相符，7件蔬果殘留農藥含量超過「農藥殘留容許量標準」。

包括新香、九層塔（2件）、國產甜豆、冷凍草莓、菠菜、台灣紅小辣椒等7件。其中5件產品來源為外縣市，已移來源縣市衛生局辦理；2件產品為台東縣農民種植供應，則送縣府農業處辦理（1件調查中，1件已裁處）。

台東縣衛生局表示，抽驗生鮮蔬果品項有小葉菜類、根莖菜類、大漿果類、小漿果類、瓜菜類、豆菜類、果菜類、柑桔類、核果類、包葉菜類等，檢驗農藥殘留量，若檢出超過限量標準，是違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定，依同法第44條第1項第2款規定，可處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

另販售業者應以保存來源證明文件5年以上，若販售業者無法交代產品來源，依食安法第47條規定將可處3萬元以上300萬元以下罰鍰。提醒蔬果販賣業者應主動索取並保留完整的產品交易憑證，並將產品外箱來源資訊 （如廠商名稱、供應代號等）拍照存證，一旦發現蔬果農藥殘留等問題，有助於追查產品來源。

台東 生鮮 衛生局

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