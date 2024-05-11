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花蓮振興旅遊6月上路 台東觀光業盼同步啟動

中央社／ 花蓮縣11日電

403強震重創花蓮，交通部觀光署推出振興旅遊方案，花蓮6月上路，台東7月以後啟動。台東觀光業者嘆，4月到6月訂房率不到1成，再延後旅宿會倒一片，盼花東補助同步啟動。

台東觀光業者今天上午拜會花蓮縣觀光協會，表達台東目前旅遊業狀況同樣慘淡，連熱氣球季訂房狀況也冷清，不如外界預想吸引西部、屏東遊客。

台東縣觀光協會理事長李數奼說，這次台東雖然沒有災損，但宜蘭到花蓮交通受限，連帶影響台東，4月連續假期幾乎退光，對遊客來說，花東就是一體。

台東旅館業統計，有業者從5月到10月原本有團客訂單，光這團就退1200間，到現在訂房狀況不如預期，還一直接到退房訊息，「比疫情期間更慘」。

台東旅館商業同業公會理事長高泉傑說，原本5、6月訂房有3、4成，地震後不到1成，業者都在苦撐，已先請員工休假、甚至放無薪假。

高泉傑說，多數遊客認為花東就是東部，花蓮發生地震，就會嚇得退房，不會因為花蓮地震，就改為只去台東玩，振興旅遊補助若能6月1日同步上路，才能突破目前困境。

花蓮縣觀光協會理事長陳義豐出面與台東業者座談，他說，地震對花蓮造成很大影響，到昨天仍有餘震，再多補助遊客也不安心，只要有遊客到願意到花蓮、台東，都希望一起共好。

台東 地震 花蓮

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