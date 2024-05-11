聽新聞
test
0:00 / 0:00

守護會走路的樹 鸞山森林文化博物館獲認證

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導

台東縣延平鄉鸞山森林文化博物館環境教育中心正式揭牌，成縣內第7處環境教育認證場所。環境部審查認可這處博物館以布農族文化為特色課程，透過體驗、互動方式寓教於樂，尊重土地、住民環境與生活倫理，至今累積20多萬人次參觀。創辦博物館的布農族人阿力曼表示，會秉持初衷，讓人謙卑走入森林。

19年前阿力曼保住鸞山部落知名景點「會走路的樹」，成立鸞山森林文化博物館，2年前獲國家環境教育獎特優時，環教審查委員建議進一步申請環境教育場所，歷經1年多評鑑作業，日前終於通過。環境部官員說，這座博物館從杜絕森林遭受開發破壞做起，一步一腳印守護淨土，並善用在地資源宣達環境教育，很不容易。

當年財團打算收購鸞山部落土地進行開發，阿力曼堅決守護土地，他團結部落力量，尋求社會資源協助，保下一大片鸞山原始森林，之後創設博物館，吸引超過25萬國內外人士造訪。

阿力曼說，守護山林這條路很辛苦，如今獲認證為環境教育場所，很開心努力沒白費。縣府環保局長郭建成說，繼去年關山米國學校環境教育園區成立後，鸞山森林文化博物館接續成為縣內第7處獲認證環教場所。

博物館 布農族人 環境部

延伸閱讀

台東「會走路的樹」所在博物館 環境部通過成立環境教育中心

雲林專屬環境教育教材 「阿寶的大腳丫遊記」出版

台東3組團隊進入國家環境教育獎決審

2024國際博物館日／臺史博「我市臺灣通：臺南人專案」5/18至31市民免費 加碼15場活動

相關新聞

罷樑第2階連署 謝國樑低調跑市政

「山海公民拆樑行動」公民團體發起罷免基隆市長謝國樑行動，今起第二階段連署，目標60天拚5萬份，設7個連署站，達3萬792...

粉鳥林漁港計畫 被諷打帶跑

宜蘭東澳粉鳥林漁港是重要觀光景點，縣府推動漁港計畫，先在港內開闢有整補、停車功能的多功能廣場。議員批，該地目仍屬於林業用...

下清水橋震損 花蓮增近5千噸垃圾待清

蘇花路廊下清水橋因上月強震受損，本月底前僅開放5公噸以下小車通行，使得花蓮垃圾轉運平台要北運到台泥和平廠水泥窯氣化處理的...

守護會走路的樹 鸞山森林文化博物館獲認證

台東縣延平鄉鸞山森林文化博物館環境教育中心正式揭牌，成縣內第7處環境教育認證場所。環境部審查認可這處博物館以布農族文化為...

宜蘭三奇美徑 彩繪稻田迎賓

宜蘭版「伯朗大道」冬山鄉三奇美徑年度系列活動開跑，第一階段彩繪稻田昨亮相，主題是孩童與青蛙一同探險，追憶童年美好時光，5...

花蓮永久中繼屋進行需求調查 力拚1年完工

花蓮強震後，紅、黃單建物住戶陸續進入重建，縣府推出「永久中繼屋」方案，供災民重建期間安置，花蓮縣府針對有意願住戶進行需求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。