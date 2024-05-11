守護會走路的樹 鸞山森林文化博物館獲認證

台東縣延平鄉鸞山森林文化博物館環境教育中心正式揭牌，成縣內第7處環境教育認證場所。環境部審查認可這處博物館以布農族文化為特色課程，透過體驗、互動方式寓教於樂，尊重土地、住民環境與生活倫理，至今累積20多萬人次參觀。創辦博物館的布農族人阿力曼表示，會秉持初衷，讓人謙卑走入森林。

19年前阿力曼保住鸞山部落知名景點「會走路的樹」，成立鸞山森林文化博物館，2年前獲國家環境教育獎特優時，環教審查委員建議進一步申請環境教育場所，歷經1年多評鑑作業，日前終於通過。環境部官員說，這座博物館從杜絕森林遭受開發破壞做起，一步一腳印守護淨土，並善用在地資源宣達環境教育，很不容易。

當年財團打算收購鸞山部落土地進行開發，阿力曼堅決守護土地，他團結部落力量，尋求社會資源協助，保下一大片鸞山原始森林，之後創設博物館，吸引超過25萬國內外人士造訪。

阿力曼說，守護山林這條路很辛苦，如今獲認證為環境教育場所，很開心努力沒白費。縣府環保局長郭建成說，繼去年關山米國學校環境教育園區成立後，鸞山森林文化博物館接續成為縣內第7處獲認證環教場所。