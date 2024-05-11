下清水橋震損 花蓮增近5千噸垃圾待清

蘇花路廊下清水橋因上月強震受損，本月底前僅開放5公噸以下小車通行，使得花蓮垃圾轉運平台要北運到台泥和平廠水泥窯氣化處理的家戶垃圾，一個多月無法清運，單月累積近5千公噸垃圾。縣府環保局表示，目前可先運到中區掩埋場堆置，連同先前累積，待處理垃圾量還有11萬公噸，待月底蘇花路通時逐步去化。

花蓮縣府與台泥簽訂「水泥窯協同處理廢棄物」BOO案，委託台泥在和平廠區興建「DAKA再生資源利用中心」，利用氣化爐協同水泥窯高溫處理縣內生活垃圾，去年12月上路，日處理量200公噸，除縣內多個鄉鎮每天產出的150公噸垃圾，也優先去化掩埋場堆置垃圾。

上月3日強震造成蘇花公路下清水橋路基坍塌，公路局將一旁舊橋加固成便道，暫採3時段開放通行，有載重限制，預計優化便道後，5月底前讓大車通行。

縣府環保局表示，4月3日起垃圾無法運往台泥，上月新增約4810公噸垃圾。目前打包平台堆置6萬1320公噸、堆置打包5萬0674公噸，總計待處理量11萬1995公噸。目前市區垃圾可運到鳳林的中區掩埋場，環保局正研議是否有其他可行轉運措施。

台泥表示，地震造成廠內設備受損暫停生產，1號窯4月25日恢復運轉，2號窯因歲修，預計這個月28日回歸。但因蘇花公路只限小車通行，垃圾車無法北運，待下清水橋路段開放大車通行，台泥DAKA再生資源利用中心即可協助去化市區垃圾。

花蓮秀林鄉和平村和仁地區震後又下雨，發生土石流，鄉公所緊急撤離居民到和平村辦公室暫置。台泥和平廠員工將舊辦公室更換照明設備、鋪地墊再裝熱水器、飲水機，改建成臨時安置所，首批11位村民入住，讓長者可以安心睡覺並且洗熱水澡。