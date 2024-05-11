粉鳥林漁港計畫 被諷打帶跑

宜蘭東澳粉鳥林漁港是重要觀光景點，縣府推動漁港計畫，先在港內開闢有整補、停車功能的多功能廣場。議員批，該地目仍屬於林業用地，卻已經興建了非林業設施，譏諷是「打帶跑」。農業處表示，該地屬農用、無償供公眾使用，符合農地農用辦法，正在辦理土地變更。

粉鳥林漁港位於蘇澳鎮東澳灣內，既是優良漁港，附近景色優美、沙灘適合水上遊憩活動，卻產生空間腹地不足等問題，縣府推漁港計畫改善，多功能廣場包含漁具整補場地、停車場、廁所等功能，前年6月開工，去年7月完工，目前做為整補場所，尚未開放停車。

縣議員林麗昨質詢指出，該地目屬於林業用地，尚未完成變更地目程序，卻已經興建非林業設施，就像棒球裡的「打帶跑」戰術，還沒變更成農業或商業用地就偷跑，縣府有帶頭違反區域計畫法之嫌，要求重新審視該地目是否合法。

農業處長李新泰表示，根據農業用地作農業使用認定及核發證明辦法第6條，該地只要是無償供公眾使用，且確屬農用，就可以被認定為農業用地，目前作為漁具整補場應無違規；已將地目變更申請提到國土計畫審議會，待變更完成再開放使用停車場等功能。

李新泰指出，都市計畫、區域計畫乃至漁港計畫等，難免有無法同步的時候，通常會視現況調整，比如山上的一些農、水路，就算還沒變更地目，只要確實是農用並且有急迫性，管理單位還是會認定其符合農地農用。