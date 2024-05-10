宜蘭三奇美徑活動登場 萌娃與青蛙彩繪稻田吸睛

宜蘭縣冬山鄉三奇美徑系列觀光活動今天起登場，現場以黃黑綠3種不同稻米，在約3.8分地田間呈現萌娃與青蛙彩繪稻田樣貌，相當吸睛，賞期至6月底稻田收割時結束。

位於冬山鄉三奇村奉尊宮後方一整片沒有土地重劃約20公頃稻田中，有1條寬約4公尺、多處S型的蜿蜒田間道路，加上沿線沒有電線桿、農舍等人造建物，視野相當開闊，號稱「宜蘭版的伯朗大道」或是「三奇美徑」。每當稻子成熟時，宛如金黃色大地畫布，吸引許多攝影愛好者或民眾前往拍照。

冬山鄉公所今天表示，為結合地方特色、推展觀光，近年來在當地推出彩繪稻田活動，利用不同顏色水稻呈現許多主題圖，像是熱氣球、腳踏車等，每年主題都不一樣。

冬山鄉公所指出，今年三奇美徑系列觀光活動以「一起冒險美徑」為主題，利用黃、黑、綠3種不同稻米，在約3.8分地田間呈現萌娃與青蛙彩繪稻田樣貌，加上蝸牛及蜻蜓的襯托，鼓勵民眾走出戶外探索自然奧秘，追憶童年探險的美好時光。近日，主視覺已清晰可見，可從附近的觀景台鳥瞰，可愛圖案盡收眼底，賞期至6月底稻田收割時結束。

冬山鄉長林峻輔表示，這片彩繪稻田不只是藝術展示，更是促進食農教育的平台，帶領人們深入農村，感受大自然的純樸美好，同時提升對農業永續發展的關注。

鄉公所表示，5月25日當地將舉辦稻浪音樂會；6月1日、2日、8日及9日在冬山火車站前辦理熱氣球嘉年華，帶領遊客俯瞰田園之美；7月6日、7日以風箏節嘉年華為今年的三奇美徑系列觀光活動畫下句點。