「幫助花蓮鄉親！」 麻豆農會行銷大西瓜限量300顆熱賣
0403花蓮大震後元氣大傷，要回復往日觀光榮景還得再等等，在地農產品行銷也需要更多通路，台南市麻豆區農會與花蓮瑞穗鄉農會合作，今天起在農會生鮮超市舉辦「花蓮新南向，麻豆讚出來」展售活動，有花蓮在地農特產及甜美的大西瓜，首批限量300顆，一開賣就吸引不少顧客上門。
農糧署副署長姚志旺出席活動，他說花蓮不只西瓜，還有許多農特產，但受到交通狀況影響，災後需要時間重建，政府也祭出多項方案，包括補助農產運輸費用、與電商平台結合，強化網路及活動行銷，希望能讓在地農民趕快「站起來」。
瑞穗區農會總幹事黃盛皇表示，當地大西瓜進入產季，今年質量都不錯，加上日前鋒面降雨影響，西部大西瓜提前採收，花蓮瓜現正常供貨，價格還算穩定，但因蘇花公路不便，運輸成本大增，零售價也隨之上揚，麻豆農會展售的都是在地直送，品質有保障。
麻豆區農會總幹事孫慈敏說，5年前開始與瑞穗鄉農會合作銷售大西瓜，一開始是推廣品牌概念，產季從50顆到100顆不等，日前震災後就打算發起活動幫忙，洽談後今年增加到300顆，後續再媒合其他產區供貨，也整合花蓮各農會農特產，在超市設立專區，民眾可直接選購伴手禮，等於「1秒到花蓮」。
這批瑞穗鄉農會直運麻豆區農會的300顆大西瓜，每顆約30台斤左右，整顆購買每台斤23元，生鮮區也有適合小家庭享用的鮮切盤，每台斤25元，可依需求選購。
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