台東「會走路的樹」所在博物館 環境部通過成立環境教育中心

台東縣延平鄉鸞山部落知名景點「會走路的樹」，由布農族人阿力曼19年前守護下來，並在該區域成立「鸞山森林文化博物館」，環境部日前通過為「環境教育中心」，成為台東第7處環境教育認證場所。阿力曼說，會繼續讓人謙卑走入森林。

阿力曼表示，守護部落山林這條路真的很辛苦，他要把大自然給予的資源，教育大家愛護這塊環境土地，能獲環境部認可通過為環境教育中心場所，很開心，表示自己努力沒白費，未來會繼續讓人謙卑走入森林，讓更多人了解環境資源很珍貴。

鸞山森林文化博物館2年前獲得國家環境教育獎特優後，環境教育審查委員一致建議鸞山森林文化博物館能夠進一步申請環境教育場所，成為傳播環境友善的基地，經過1年多評鑑，日前終於審核通過，並在昨天於博物館內舉行「環境教育中心」揭牌。

環境部官員指出，鸞山森林文化博物館以布農族文化為特色課程，從保護森林免受到開發破壞的行動開始，一步一腳印守護這片淨土，並善用在地資源來宣導環境教育，讓民眾了解留下森林對部落及生態的重大意義，實屬不易。

縣府環保局長郭建成表示，縣府長年響應聯合國永續發展目標(SDGs)，與鄉鎮及民間企業長期保持合作，促成環境教育在台東的穩定發展，中央繼去年通過的關山米國學校環境教育園區後，鸞山森林文化博物館成為縣內第7處環境教育認證場所，有助提升台東耕耘環境教育能見度與成果。