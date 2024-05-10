強震受損下清水橋大車不通 花蓮月增近5千噸垃圾待處理
蘇花路廊下清水橋因上月強震受損，到5月底前開放5公噸以下小車通行，使得花蓮垃圾轉運平台要北運台泥和平廠水泥窯氣化處理的家戶垃圾一個多月無法清運，單月累積近5000公噸垃圾，目前暫時堆置，縣府環保局表示，連同先前累積，待處理垃圾量還有11萬公噸，待月底蘇花路通時，會逐步去化。
花蓮縣府與台泥簽訂「水泥窯協同處理廢棄物」BOO案，委託台泥在和平廠區興建「DAKA再生資源利用中心」，利用氣化爐協同水泥窯高溫處理縣內生活垃圾，去年12月上路，日處理量200公噸，除了縣內多個鄉鎮每天產出的150公噸垃圾，也優先去化掩埋場堆置的垃圾。
上月3日強震造成蘇花公路下清水橋路基坍塌，公路局暫時將一旁舊橋加固後，3時段開放通行，有載重限制，目前僅小客車能夠通過，預計優化便道後，5月底讓大車也能通行。
縣府環保局表示，因垃圾車無法通行，4月3日起每天產出的垃圾沒辦法運到台泥，上月新增約4810公噸垃圾。目前打包平台堆置垃圾堆置數量6萬1320公噸、堆置打包數量5萬0674公噸，總計待處理量11萬1995公噸，除了等待大車可通行，也正研議是否有其他可行的轉運措施。
台泥表示，受到上月3日地震影響，廠內設備受損暫停生產，1號窯已在4月25日已恢復運轉，2號窯因歲修，預計這個月28日回歸運轉。但因蘇花公路目前限小車通行，垃圾車無法北運，待下清水橋路段開放大車通行，台泥DAKA再生資源利用中心即可協助去化市區垃圾。
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