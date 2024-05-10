快訊

「電力系統」恐受影響！ 氣象署發布磁暴特報 鄭明典也曝預警訊息

傳已兵推半年…下周特赦陳水扁？ 府：依相關法律規範辦理

庫克將達退休年紀…蘋果執行長換誰做？外界都猜後繼人選是他

強震受損下清水橋大車不通 花蓮月增近5千噸垃圾待處理

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣府與台泥合作推動全台首座利用氣化爐處理垃圾，去年12月上路，但受4月3日強震影響大車無法通行，花蓮垃圾已有1個多月無法北運。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣府與台泥合作推動全台首座利用氣化爐處理垃圾，去年12月上路，但受4月3日強震影響大車無法通行，花蓮垃圾已有1個多月無法北運。圖／花蓮縣政府提供

蘇花路廊下清水橋因上月強震受損，到5月底前開放5公噸以下小車通行，使得花蓮垃圾轉運平台要北運台泥和平廠水泥窯氣化處理的家戶垃圾一個多月無法清運，單月累積近5000公噸垃圾，目前暫時堆置，縣府環保局表示，連同先前累積，待處理垃圾量還有11萬公噸，待月底蘇花路通時，會逐步去化。

花蓮縣府與台泥簽訂「水泥窯協同處理廢棄物」BOO案，委託台泥在和平廠區興建「DAKA再生資源利用中心」，利用氣化爐協同水泥窯高溫處理縣內生活垃圾，去年12月上路，日處理量200公噸，除了縣內多個鄉鎮每天產出的150公噸垃圾，也優先去化掩埋場堆置的垃圾。

上月3日強震造成蘇花公路下清水橋路基坍塌，公路局暫時將一旁舊橋加固後，3時段開放通行，有載重限制，目前僅小客車能夠通過，預計優化便道後，5月底讓大車也能通行。

縣府環保局表示，因垃圾車無法通行，4月3日起每天產出的垃圾沒辦法運到台泥，上月新增約4810公噸垃圾。目前打包平台堆置垃圾堆置數量6萬1320公噸、堆置打包數量5萬0674公噸，總計待處理量11萬1995公噸，除了等待大車可通行，也正研議是否有其他可行的轉運措施。

台泥表示，受到上月3日地震影響，廠內設備受損暫停生產，1號窯已在4月25日已恢復運轉，2號窯因歲修，預計這個月28日回歸運轉。但因蘇花公路目前限小車通行，垃圾車無法北運，待下清水橋路段開放大車通行，台泥DAKA再生資源利用中心即可協助去化市區垃圾。

花蓮縣府與台泥合作推動全台首座利用氣化爐協同水泥窯高溫處理垃圾去年12月上路，但受4月3日強震影響大車無法通行，花蓮垃圾已有1個多月無法北運。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣府與台泥合作推動全台首座利用氣化爐協同水泥窯高溫處理垃圾去年12月上路，但受4月3日強震影響大車無法通行，花蓮垃圾已有1個多月無法北運。圖／花蓮縣政府提供

垃圾車 環保局 蘇花公路

延伸閱讀

影／花蓮疑狂犬病鼬獾現蹤 如喪屍狂打轉後跌下駁坎

批花蓮交通三法藍白合作騙 柯建銘：違憲法案何需表決？

上午連3震 氣象署：未來半年有餘震 應力調整可能再回花蓮北邊

台中油婆蘭營地山友摔傷 花蓮空勤出動救援

相關新聞

強震受損下清水橋大車不通 花蓮月增近5千噸垃圾待處理

蘇花路廊下清水橋因上月強震受損，到5月底前開放5公噸以下小車通行，使得花蓮垃圾轉運平台要北運台泥和平廠水泥窯氣化處理的家...

淡蘭古道暖東峽谷步道設交流牌 台日背包客體驗步道美

位於基隆市的暖東峽谷步道，為淡蘭中路自暖暖開始的第一段山徑，從自暖東峽谷停車場開始沿東勢坑溪而上，途經大菁農場，終抵暖東...

落腳暖暖運動公園 基隆首座寵物公園啟用

基隆市首座寵物公園落腳「暖暖運動公園」昨啟用，設有大狗區、小狗區，周邊有安全圍籬、雙重閘門出入口。市長謝國樑說，第2座寵...

宜蘭B聯絡道延伸員山 擬與台7換線

宜蘭縣政府最近向中央提報爭取18億元補助，計畫把目前的B聯絡道向員山鄉延伸3.75公里，新路興建完成後，與現有的台7線「...

花蓮市3公園10日起封閉整修

403地震花蓮市受災嚴重，市公所針對長頸鹿公園、進豐親子公園後方滑索沙坑區與撒固兒國福養生休閒園區改善硬體設施，包括增設...

太麻里鄉公所種電 估年入百萬

綠電趨勢當道，台東縣太麻里鄉公所也瘋「種電」，將在公共建物頂部設置太陽能光電板，每年估計為鄉庫進帳百萬元收益。鄉長王重仁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。