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花蓮市3公園10日起封閉整修

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導

403地震花蓮市受災嚴重，市公所針對長頸鹿公園、進豐親子公園後方滑索沙坑區與撒固兒國福養生休閒園區改善硬體設施，包括增設圍欄、人行步道改善及綠美化等，將從今起封閉施工，預計工期5個月，市公所表示，若要溜小孩可到貓頭鷹公園，與最近整修完的花崗山戲沙池。

市公所去年獲行政院核定2100萬元，執行「花蓮市公園串珠營造計畫」，共要整修5座公園，包括進豐原區親子公園、長頸鹿親子公園、撒固兒國福養生休閒園區、大本運動公園、中山公園，第一階段先整修前3座公園園區，半年後再整修後兩座公園。

位於國稅局旁長頸鹿公園，2020年起對外開放，高達6公尺的長頸鹿造型遊具，結合溜滑梯、攀爬網與戲沙池，吸引許多親子前往，將新設沙坑圍欄，防止貓狗進入便溺。

進豐親子公園除了有花蓮第一個極限滑索遊樂設施外，還有攀爬跑酷索網及轉轉椅，是共融遊樂的場地，將改善滑索沙坑區鋪面、新設沙坑圍欄等。

撒固兒國福養生休閒園區內擁有美麗的山林生態，是一處結合教育、休閒、在地文化等多元複合式養生園區，將改善人行步道及綠美化工程，完工後提供更乾淨及放心遊戲空間。

大本運動公園及中山公園將在近期陸續施工，將改善遊具及更新地墊，5座公園的改善工程預計在10月執行完畢。市長魏嘉彥表示，市公所原定5月改善轄內5座公園，之前遭遇403地震，詳細安檢市區公園，盼改善後能讓民眾擁有廣闊的空間、友善的無障礙環境。

花蓮 親子 長頸鹿

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