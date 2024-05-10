太麻里鄉公所種電 估年入百萬

綠電趨勢當道，台東縣太麻里鄉公所也瘋「種電」，將在公共建物頂部設置太陽能光電板，每年估計為鄉庫進帳百萬元收益。鄉長王重仁說，此作法可推廣綠能兼活化空間，重要是收入對鄉庫不無小補。鄉民說，放在公有設施上，沒影響就沒意見。

台東縣政府鼓勵所屬機關建物設置屋頂型太陽能光電，2013年至2018年止，已建置完成3期光電設施，每年為縣府增加1500萬元收益，各鄉鎮市公所建物因不屬縣府財產，由公所自行決定裝設。目前除太麻里鄉公所委外建置太陽能光電板，其他15個鄉鎮市公所有的暫不跟進，有的反對，持續溝通。

太麻里鄉公所去年與民間綠能公司合作，鄉內活動中心建物頂部加設的太陽能光電板已運作供電。公所財政課表示，未來停車場、市場及辦公大樓等公有設施頂部全數建置完成，1年估計可挹注鄉庫百萬元。鄉長王重仁說，過去公所財政多仰賴縣府及中央，若能有額外收入，可運用在鄉內建設，並支援村部落需求，重要的是能夠配合綠能政策，一舉數得。

「有錢賺，當然好」 林姓鄉民說，不管太陽能光電還是地熱發電，設置地點沒問題，公所能賺錢且回饋鄉民，當然支持。陳姓鄉民則說，光電板放在公有設施上，沒影響大家生活，就沒意見。公所財政課以美和活動中心為例，指設置容量為0.8百萬峰瓦，1年約有100萬元權利金入帳，契約為119個月。