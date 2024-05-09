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宜蘭綠博撤展倒數 山椒魚模型圖、未來基地充氣偶等開放認養

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭綠博即將於本周12日結束，很多展品設計精細且具教育意義，主辦單位開放撤展認養，移地再利用，避免資源浪費。圖／宜蘭綠博提供
宜蘭綠博即將於本周12日結束，很多展品設計精細且具教育意義，主辦單位開放撤展認養，移地再利用，避免資源浪費。圖／宜蘭綠博提供

國內很多大型活動辦完之後，花大錢搭建的展品拆除丟掉或棄置生鏽腐壞，非常可惜浪費。宜蘭綠博以全球永續發展做為活動主軸，在展品的設計上考量到材料減量及回收再利用，撤展後的展品及教具有些也都還很好用，主辦單位開放認養，讓這些花心思設計的教具材料，移地重生。

綠博將於本月12日結束，園區包括台灣特有種山椒魚模型圖、未來基地充氣偶、永續餐桌椅、河川系入口主視覺帆布、生物回家挑戰桌遊、SDGs裝置藝術等，這些東西在展出結束後都還可以使用，縣政府開放登記認養至本月10日，依照登記先後審查優先給機關、學校或團體，讓這些展品得以在新環境中再次展現價值。

活動策展人許名輝表示，主辦單位為了實踐全球永續發展目標SDG 12-5，布展之初即透過預防、減量、回收與再利用，減少廢棄物，並在活動結束後進行展品教具認養，延續環教與永續理念，最近開放認養的狀況非常踴躍，甚至有展品多達30幾個單位及個人登記想要，包括蘭陽博物館也爭取上百筆清單，希望日後移地展出。

許名輝說，綠博場地武荖坑風景區的環境潮濕，木質展品及帆布易腐斑駁，隔年幾乎都不能再用，他們清楚舉辦一場大型活動，想要做到「零廢棄」並非易事，但綠博盡可能在設計初期即融入循環思維，活動結束時以細心及非破壞性方式，拆卸可以移展的展品提供認養。

之前曾有彰化縣保育團體來認養白海豚模型，也有縣內社區認養造型耐厚鋼座椅，頗受好評。許名輝表示，展品教具的認養象徵綠博對於永續發展的承諾，期待透過展品再利用，啟發更多人關心環保議題，為守護地球盡一份心力，可供認養展品教具設備清單與申請單

宜蘭綠博即將於本周12日結束，很多展品設計精細且具教育意義，主辦單位開放撤展認養，移地再利用，避免資源浪費。圖／宜蘭綠博提供
宜蘭綠博即將於本周12日結束，很多展品設計精細且具教育意義，主辦單位開放撤展認養，移地再利用，避免資源浪費。圖／宜蘭綠博提供
宜蘭綠博即將於本周12日結束，很多展品設計精細且具教育意義，主辦單位開放撤展認養，移地再利用，避免資源浪費。圖／宜蘭綠博提供
宜蘭綠博即將於本周12日結束，很多展品設計精細且具教育意義，主辦單位開放撤展認養，移地再利用，避免資源浪費。圖／宜蘭綠博提供
宜蘭綠博即將於本周12日結束，很多展品設計精細且具教育意義，主辦單位開放撤展認養，移地再利用，避免資源浪費。圖／宜蘭綠博提供
宜蘭綠博即將於本周12日結束，很多展品設計精細且具教育意義，主辦單位開放撤展認養，移地再利用，避免資源浪費。圖／宜蘭綠博提供

永續 認養

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