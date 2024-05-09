謝國樑將裁併林右昌觀銷處成立兒少處 綠議員批摧毀文化局

基隆市政府今天到市議會針對組織調整專案報告，將成立專單單位「兒童及少年事務處」，並整合文化及觀統量能，整併觀銷處及文化局改制為「文化觀光局」。議員張之豪批評是坑殺「文化局」計畫，不只是裁撤前市長林右昌的觀銷處，謝國樑更要摧毀「文化局」本身。市府回應，文化觀光局整合文化局、觀銷處業務，能讓基隆的文化與觀光並進發展。

基隆市政府今天針對組織調整專案報告，指為全方位照顧兒童及少年的福利與權益，落實兒童友善城市政策，將成立專單單位「兒童及少年事務處」，並整合文化及觀統量能，整併觀銷處及文化局改制為「文化觀光局」。

張之豪說，基隆市政府有14個處、6個局，要成立一個新的處，就要裁撤掉一個舊的處，謝國樑為了要成立他想要的「兒少處」，就要找一個既有的處開刀，他選上觀光行銷處，觀銷處是林右昌任內，要把基隆打造為觀光城市，也要迎接國際郵輪母港的國際旅客成立的新局處，既然是林右昌成立的，那要處理起來就毫不可惜。

張之豪表示，謝國樑把觀銷處改為文化觀光局，事實上是在「宰殺文化局」。在這個施政方向下，文化局本身並沒有存在的價值，除非能「被行銷」、「被包裝」、「商品化」，否則，文化局本身無法自己獨立站起來。謝市長找廣告人來當文化局長的，真的很少見，當時讓人不解，現在才讓人看懂。

基隆市政府發言人呂謦煒今晚回應表示，文化觀光局整合文化局、觀銷處業務，能讓基隆的文化與觀光並進發展；嘉義縣等其他縣市也有文化觀光局，並非基隆首創。

市府表示，目前每年新生兒約1300多人。希望成立兒少處「一條龍」照顧，規畫0到18歲兒少的政策研擬、規畫、思考，落實關懷、照顧工作；也透過文化及觀銷的整合，打造觀光一條龍，專注文化及觀光的推動。

兒童及少年事務處將設4科22人，有福利服務科、兒少暨家庭支持科、場館設施科、綜合企劃科；文化觀光局改制後8科3室56人，有圖書資訊科、視覺藝術科、表演藝術科、文化觀光發展科、文化資產科、文化觀光設施科、文化觀光行銷科、行政科。