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標下羅東新轉運站經營權 葛瑪蘭客運：優先處理停車場

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭縣長林姿妙（前排右二）今天視察羅東轉運站新站完工狀況。圖／縣府提供
宜蘭縣長林姿妙（前排右二）今天視察羅東轉運站新站完工狀況。圖／縣府提供

宜蘭羅東轉運站新站上月完工，目前正在驗收工程，採委外經營模式，葛瑪蘭汽車客運公司標得經營權，已完成議約，預計6月取得使用執照後就能申請內部裝修，9月啟用；目前優先處理停車場與評估行車動線，整體仍預計9月初啟用。

羅東轉運站2012年啟用，每年有約550萬人次旅客，縣府2018年開始推動建置新轉運站，2021年開工，耗資10億6300萬元，中央補助4億8500萬元，今年4月20日完工，目前正在驗收，預計9月初啟用，縣長林姿妙今天視察完工後的狀況。

新轉運站經營權由葛瑪蘭客運標下，5月3日完成議約，預計31日完成簽約。葛瑪蘭客運協理李俊仁表示，6月取得使用執照後，才可以申請提前進入裝修，縣府預計7月完成工程驗收後，8月點交，9月初順利啟用沒問題。

李俊仁說，目前工作重心放在停車場建置與客運動線的確認。新轉運站地下一、二樓停車場提供498個汽車車位與1202個機車車位，已有不少停車場廠商洽談，還在一一評估；啟用後前6個月試營運，預計收費12小時內汽車最高50元、機車20元，6個月後再行評估正式營運的收費。

李俊仁指出，轉運站內外部動線初步看起來問題不大，至於轉運站內部設施，1樓除了月台等交通運輸設施，將設有商場，2樓則是作為辦公室；商場的詳細規畫不是當前工作重點，初步來看分為7個區域，可能進駐的廠商包含超商、禮品名產店等，具體情況待後續洽談。

羅東轉運站新站4月20日完工，目前正在驗收，預計9月啟用。圖／縣府提供
羅東轉運站新站4月20日完工，目前正在驗收，預計9月啟用。圖／縣府提供
地下一、二樓停車場提供498個汽車車位與1202個機車車位，啟用後前6個月試營運，預計收費12小時內汽車最高50元、機車20元。圖／縣府提供
地下一、二樓停車場提供498個汽車車位與1202個機車車位，啟用後前6個月試營運，預計收費12小時內汽車最高50元、機車20元。圖／縣府提供
羅東新轉運站二樓是辦公區域，一樓除了交通設施，將設置商場，預計分為7個區域，可能進駐的廠商包含超商、禮品店等，具體仍待後續洽談。圖／縣府提供
羅東新轉運站二樓是辦公區域，一樓除了交通設施，將設置商場，預計分為7個區域，可能進駐的廠商包含超商、禮品店等，具體仍待後續洽談。圖／縣府提供

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