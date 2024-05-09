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宜蘭全台首座長者心智障礙設施將完工 尚有3千萬缺口

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
去年1月底蘭智基金會「田心歡喜家園」動土，立法院長前游錫堃（左三）、宜蘭縣長林姿妙（左四）等人焚香祝禱工程順利平安。本報資料照
去年1月底蘭智基金會「田心歡喜家園」動土，立法院長前游錫堃（左三）、宜蘭縣長林姿妙（左四）等人焚香祝禱工程順利平安。本報資料照

蘭智社會福利基金會在宜蘭三星鄉打造的田心歡喜老化家園，是全台灣第一座專門照護心智障礙老化者的設施，去年1月底開工，目前即將完成建物主結構，不過加上內部設備設施，資金尚有3000萬元缺口，若順利募集預計今年底可完工，後年啟用。

蘭智基金會前身是由宜蘭地區身心障礙者家屬組成的日間托育中心，30多年前在立法院前院長游錫堃協助下，籌組為智能發展學苑，2006年宜蘭縣府核准設立基金會。蘭智10多年前發現身心障礙者年齡老化的狀況，籌措專屬設施，不過募款起起落落，2021年向衛生福利部申請補助，去年1月30日開工。

蘭智基金會指出，田心歡喜家園是全台第一座專為長者服務的身心障礙設施，可供60人入住，共地上4層，耗資1億4000萬元，中央補助4000萬元；原本受到天氣影響，工程進度稍有落後，目前已經趕上，建物主結構頂樓屋突開始灌漿，預計年底可完工，加上內部裝修與行政程序，2026年啟用。

內部設備、設施，包含中央空調、床位、生活用具、衛浴設備與安全系統等，約需1000萬元；基金會表示，建物工程費也還有約2000萬元資金缺口，兩者相加，整體資金尚需要3000萬元，盼透過愛心募款的方式慢慢補齊。

基金會指出，近年受到疫情與各種因素影響，募款難度提高，過去習慣籌措到充足款項再開工，現在募集到一定資金後必須先行開工，以免工程遙遙無期，也擔心物價波動繼續提高預算；前年10月發起的「磚瓦之愛」計畫，邀請民眾認領1塊磚塊2000元，也歡迎小額捐款、物資設備等。

位於宜蘭三星鄉的全台首座專為長者服務的身心障礙設施「田心歡喜家園」，建物部分即將完工，尚缺內部設施資金約2000萬元，若募款順利預計年底可啟用。圖／蘭智基金會提供
位於宜蘭三星鄉的全台首座專為長者服務的身心障礙設施「田心歡喜家園」，建物部分即將完工，尚缺內部設施資金約2000萬元，若募款順利預計年底可啟用。圖／蘭智基金會提供

募款 宜蘭 老化

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