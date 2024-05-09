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花蓮雨後氣溫升稻熱病蠢動 農改場提醒適時防治

中央社／ 花蓮縣9日電
近期一波波鋒面帶來間歇性降雨，多濕的環境下稻熱病容易發生。示意圖／縣府提供
近期一波波鋒面帶來間歇性降雨，多濕的環境下稻熱病容易發生。示意圖／縣府提供

近期一波波鋒面帶來間歇性降雨，多濕的環境下稻熱病容易發生，尤其縱谷山腳或山坳不通風處、重施氮肥的稻田發病風險特別高，花蓮農改場籲請農友注意並適時採行防治措施。

氣候變化大，降下大雨，之後氣溫逐漸升高，農業部花蓮區農業改良場表示，花蓮地區種植的水稻陸續進入抽穗孕穗期，若農友田間沒有及時注意防治，極可能發生影響稻米產量甚鉅的穗稻熱病。

花蓮區農改場指出，田區若已有葉稻熱病發生，但未經適時防治，稻熱病病原孢子則普遍存在於田間。孢子隨著雨水或露水飛落在葉舌、葉節及葉鞘上，當稻穗自葉鞘抽出後，經過該部位即被感染，稻穗頸、枝梗及穀粒皆會受害，進而造成損失。

初期病斑於穗頸及枝梗上呈淡褐色或暗褐色，嚴重罹病部位彎曲而形成「吊穗」；穀粒上的病斑則呈現暗灰色或白色，穀粒無法充實或不稔粒。若未即時防治，發病週期僅需4至5天，嚴重影響產量。

花蓮區農改場提醒農友，穗肥施用上切勿偏施氮肥，並於抽穗前把握時機進行防治，於抽穗前7天完成一次施藥，齊穗後視田區狀況再施一次藥，可有效減少病害發生與蔓延。抽穗後選用安全採收期較短藥劑，或免訂定殘留容許量的枯草桿菌KHY8等，以避免農藥殘留問題。

有機或友善栽培的農友可施用1000倍矽酸鉀、400倍枯草桿菌KHY8及1000倍中性化亞磷酸等植保資材進行防治。防治藥劑應使用防檢署公告的核准藥劑並遵循注意事項。

若農友在病蟲害防治與安全用藥方面有疑問，可洽花蓮農改場病蟲害防治服務專線03-8535915，或加入花蓮農改場官方Line@好友，線上諮詢服務更方便。

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