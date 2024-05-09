宜蘭第1條！中央補助新闢員山延伸線與台7「換線」有望

宜蘭縣政府最近向中央提報爭取18億元補助，計畫把目前的B聯絡道向員山鄉延伸3.75公里，新路興建完成後，與現有的台7線「換線」，道路的維護管理單位也跟著互換。這是縣政府為了爭取新闢道路，首次採取「換線」作法，公路局東區分局對此也樂觀其成。

縣議員黃雯如日前質詢時關切，宜蘭B聯絡道員山延伸線的推動進度。縣府交通處表示，上周提報公文爭取全額補助及「換線」論述，如果雙方同意換線，縣府動工興建道路，闢建及換線完成後交給公路單位維護管理，舊的台7線變成縣鄉道，由縣政府與鄉公所共同維護管理，不但對中央及地方都好，對帶動員山鄉發展建設也有幫助，可謂「三贏」。

公路局東區養護工程分局分局長林文雄今天表示，舊的台7線在數10年前，也是很好的省道，隨著時代不同，路旁房屋漸多，台7線的前後道路寬度不一、彎來彎去且紅綠燈多，無法扮演很好的省道角色；他們已收到縣府公文後並陳報交通部，基於省道完整性及道路順暢，對換線路廊可以接受，樂觀其成。

員山鄉公所及縣議員都很關心宜蘭B聯絡道員山鄉延伸線的推動進度。縣府說，目前宜蘭B聯絡道路線長度11.3公里，開闢進度67%，也就是進士路至台2（7.55公里）已開闢完成，但是進士路至員山路一段（3.75公里）尚未開闢。

縣府交通處表示，計畫將爭取從進士路、嵐峰路口興建員山延伸線至尚惠路口，道路長3.751公尺、寬度32公尺，工程費8億4800萬元，用地費10億1369萬元，總計18億6168萬元；如果不換線，依照現行規定辦理，縣府要負擔7.7億元工程及用地費，恐怕不易達成。