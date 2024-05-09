快訊

日本自衛隊運輸機「飛到一半窗戶脫落」 緊急降落新潟機場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭第1條！中央補助新闢員山延伸線與台7「換線」有望

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
從宜蘭B聯絡道的進士路、嵐峰路口，打造員山延伸線長達3.75公尺，縣政府爭取中央全額補助興建道路後，與台7進行「換線」。記者戴永華／攝影
從宜蘭B聯絡道的進士路、嵐峰路口，打造員山延伸線長達3.75公尺，縣政府爭取中央全額補助興建道路後，與台7進行「換線」。記者戴永華／攝影

宜蘭縣政府最近向中央提報爭取18億元補助，計畫把目前的B聯絡道向員山鄉延伸3.75公里，新路興建完成後，與現有的台7線「換線」，道路的維護管理單位也跟著互換。這是縣政府為了爭取新闢道路，首次採取「換線」作法，公路局東區分局對此也樂觀其成。

議員黃雯如日前質詢時關切，宜蘭B聯絡道員山延伸線的推動進度。縣府交通處表示，上周提報公文爭取全額補助及「換線」論述，如果雙方同意換線，縣府動工興建道路，闢建及換線完成後交給公路單位維護管理，舊的台7線變成縣鄉道，由縣政府與鄉公所共同維護管理，不但對中央及地方都好，對帶動員山鄉發展建設也有幫助，可謂「三贏」。

公路局東區養護工程分局分局長林文雄今天表示，舊的台7線在數10年前，也是很好的省道，隨著時代不同，路旁房屋漸多，台7線的前後道路寬度不一、彎來彎去且紅綠燈多，無法扮演很好的省道角色；他們已收到縣府公文後並陳報交通部，基於省道完整性及道路順暢，對換線路廊可以接受，樂觀其成。

員山鄉公所及縣議員都很關心宜蘭B聯絡道員山鄉延伸線的推動進度。縣府說，目前宜蘭B聯絡道路線長度11.3公里，開闢進度67%，也就是進士路至台2（7.55公里）已開闢完成，但是進士路至員山路一段（3.75公里）尚未開闢。

縣府交通處表示，計畫將爭取從進士路、嵐峰路口興建員山延伸線至尚惠路口，道路長3.751公尺、寬度32公尺，工程費8億4800萬元，用地費10億1369萬元，總計18億6168萬元；如果不換線，依照現行規定辦理，縣府要負擔7.7億元工程及用地費，恐怕不易達成。

從宜蘭B聯絡道的進士路、嵐峰路口，打造員山延伸線長達3.75公尺，縣政府爭取中央全額補助興建道路後，與台7進行「換線」。記者戴永華／攝影
從宜蘭B聯絡道的進士路、嵐峰路口，打造員山延伸線長達3.75公尺，縣政府爭取中央全額補助興建道路後，與台7進行「換線」。記者戴永華／攝影

宜蘭 東區 議員

延伸閱讀

宜蘭新科議員黃雯如今就職 承諾一定會監督「鄉長老公」

員山補選「老公鄉長、老婆議員」 綠酸宜蘭縣變花蓮國 黃雯如克服耳語

即時短評／30年來第一次 國民黨在宜蘭員山鄉大獲全勝

宜蘭員山鄉議員補選／得票不如預期 藍萬義自行宣布敗選

相關新聞

議員控宰殺文化局 基市府：整合文化、觀光並進發展

基隆市府規劃成立兒少處，另整併觀銷處及文化局，更名為文化觀光局，議員批評在市長謝國樑計畫下，「文化」不再是重點，是在宰殺...

標下羅東新轉運站經營權 葛瑪蘭客運：優先處理停車場

宜蘭縣羅東轉運站新站上月完工，目前正在驗收工程，採委外經營模式，葛瑪蘭汽車客運公司標得經營權，已完成議約，預計6月取得使...

花蓮雨後氣溫升稻熱病蠢動 農改場提醒適時防治

近期一波波鋒面帶來間歇性降雨，多濕的環境下稻熱病容易發生，尤其縱谷山腳或山坳不通風處、重施氮肥的稻田發病風險特別高，花蓮...

宜蘭全台首座長者心智障礙設施將完工 尚有3千萬缺口

蘭智社會福利基金會在宜蘭三星鄉打造的田心歡喜老化家園，是全台灣第一座專門照護心智障礙老化者的設施，去年1月底開工，目前即...

家長注意！花蓮市熱門三座公園明封閉施工 預計工期5個月

403地震花蓮市受災嚴重，市公所針對長頸鹿公園、進豐親子公園後方滑索沙坑區與撒固兒國福養生休閒園區改善硬體設施，包括增設...

宜蘭第1條！中央補助新闢員山延伸線與台7「換線」有望

宜蘭縣政府最近向中央提報爭取18億元補助，計畫把目前的B聯絡道向員山鄉延伸3.75公里，新路興建完成後，與現有的台7線「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。