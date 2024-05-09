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台東縣府推動原民地區共管合作 與部落簽合作意向書

中央社／ 台東縣9日電

為使部落與資源治理機關推行共管計畫，在台東縣府和原民會見證下，中央、鄉鎮公所等機關與6個原住民部落簽訂合作意向書。縣長饒慶鈴表示，盼推動管理機關與部落攜手促進共好。

農業部林業及自然保育署台東分署、交通部東管處和縱管處、海端鄉公所、延平鄉公所、成功鎮公所、達仁鄉公所，今天在台東縣長饒慶鈴及原民會土管處副處長張信良見證下，和台東縣內利稻、下馬、武陵、歷坵、新化及重安等6個原住民部落簽訂合作意向書。

雙方盼透過共管形成維護傳統文化與自然資源的夥伴關係，共同實踐保障原住民族的土地權益、維持生活及延續文化，並促進土地的保護與永續利用。

饒慶鈴致詞表示，原住民族傳統土地資源的運用管理，一直是政府部門與部落間認知落差上衍生紛爭的主要原因；原住民族地區共管資源共同管理辦法於民國96年頒布後，族人即可透過共管模式，就傳統土地範圍和資源治理機關共同參與管理運用其自然資源、文化遺產、土地權益及其他相關事務上的合作。

她說，這次透過簽訂合作，確立未來推行部落共管的方向，期待相關資源治理機關與6個試辦部落在彼此尊重多元的基礎上，建立平等互惠友好的共管機制，攜手維護珍貴的土地與資源。

饒慶鈴表示，台東原民地區共管資源共同管理試辦計畫自111年展開，歷經2年以上與部落族人討論並有共識、觀摩學習推動有成的部落，再經與資源資理機關逐步討論分析，才有今天走向共好的第一步。

今年起在6個試辦部落推動共管，不僅是對原住民土地權益的重視，也是台東對聯合國永續發展目標（SDGs）的落實，確保族人繼續以傳統文化管理土地和自然資源的方式，維持生活和延續文化，並促進土地的永續利用、支持氣候行動和生物多樣性，實現環境永續、共同努力消除貧窮、促進良好健康與福祉等目標。

台東縣政府原住民族行政處表示，期待共管合作讓資源治理機關和部落共好，拉近彼此關係共同維護美好山林海洋，也期待部落族人將來在共管契約簽訂後，再次重回並學習管理熟悉的傳統土地，透過生活的日常與資源的運用，文化的根能再次強健完整的附著在這片南島語族起源的土地上，落實南島生活智慧普及在台東。

原住民 永續

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