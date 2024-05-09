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花蓮萱草花田盛開 母親節應景賞花一掃地震陰霾

中央社／ 花蓮縣9日電

母親節將屆，花蓮吉安鄉農友曾永坤經營的萱草花田盛開，8品種花朵顏色各異、繽紛燦爛，歡迎民眾前往賞花，讓美麗花海景致紓解大家多日來因地震災情的陰霾心情。

高齡84歲曾永坤曾在農改場工作3年多，後來參加外交部的農技團、農耕隊，8年多在海外協助當地耕種，曾到過象牙海岸、尼加拉瓜、巴拿馬等地，在象牙海岸甚至種過無籽西瓜大豐收，練就一手農務好功夫。

曾永坤說，受到務農父親影響，加上家裡開設農業資材行，對於各種植物、花卉的肥料及用藥都熟稔，所以自己0.5公頃的花田裡，除了萱草，各品種扶桑花、玫瑰花、松柏等都長得好。

萱草代表母親的花，古時兒女出遠門前，會在家門前種植金針，期盼母親藉由欣賞黃花盛開景象，減輕母親對遊子的思念；而金針英文名為daylily，是day（日）與Lily（百合）的合體字，意思是指每朵金針約只盛開1天，提醒兒女們應及時盡孝道，珍惜眼前人事物。曾永坤說，趁5月初花期盛開之際，帶母親及家人一同徜徉金針花海。

農業部花蓮區農業改良場作物改良科助理研究員吳杰儒接受媒體聯訪表示，新品種「萱草花蓮7號」才推出，1至6號品種是觀賞價值高的，7號顏色鮮黃，觀賞之餘還能食用，鮮蕊、加工食用兩相宜。

花蓮區農業改良場自民國91年開始進行萱草品種改良，引進國外品種進行雜交選育，已培育出1至7號品種，曾永坤則自己培育出「嘉德」品種，萱草開花期在每年4月至9月，有的品種花期可長達5個月，除適合盆栽觀賞外，也適合在休閒農場的庭園景觀應用。

花田 花蓮 象牙

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