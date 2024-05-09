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垃圾車駕駛輾死狗將依違反動保法函辦 謝國樑：杜絕再發生

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市垃圾車輾死一隻狗，駕駛將依違反動保法函辦，市長謝國樑說，將杜絕再發生。圖／警方提供
基隆市垃圾車輾死一隻狗，駕駛將依違反動保法函辦，市長謝國樑說，將杜絕再發生。圖／警方提供

基隆市天外天焚化廠進出道路4日出現一隻黑狗躺路中，李姓清潔隊員駕駛垃圾車經過時輾過致死，動保所已約談李男，將依涉嫌違反動物保護法函送法辦，影片被貼上網犯眾怒，要求查辦。市長謝國樑今天說，發生這件事情他感到非常的難過，市府會把真相找出來，不論是故意、過失及撞擊後的處置情況，已責成相關單位嚴肅處理，依法行事，希望杜絕類似事件發生。

李男4日駕駛垃圾車，要進入焚化爐建築物時，未注意到前方有隻黑狗躺在車道上，極靠近時發現往右閃避，還是輾過牠。黑狗負傷離開，失去蹤影，6日又現身廠區，經送醫治療仍死亡。昨天因影片被貼上網路，撞擊過程令人鼻酸，引發網路熱議。

謝國樑今天上午出席基隆首座寵物公園啟用時，提及對於近日發生的垃圾車輾斃狗狗事件，謝國樑指出，動保法規定任何人都不能傷害動物，故意虐待動物致死更會有刑責，他已責成相關單位嚴肅處理，毋枉毋縱，依法行事，希望杜絕類似事件發生。

謝國樑說，發生這件事情他感到非常的難過，市府的立場就是把真相找出來，不論是故意還是過失，在撞擊後的情況，前天他就不斷和警方通電話，警方到天外天焚化爐保全相關證據，先把真相釐清才能做後續處置及裁處。

動保所今天表示，已約談李男，將依涉嫌違反動物保護法函送法辦。環保局說，除了調查李男責任，也要加強管理工作，焚化廠管制區禁止餵養行為，已告誡現場作業人員，如要餵養流浪犬應選擇適當地點，並檢討設置阻隔設施，避免動物受害，人車安全也受威脅。環保局調整李男工作，不再讓他開車。

動保所表示，動保法規定，故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上200萬元以下罰金。

垃圾車 環保局 謝國樑

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