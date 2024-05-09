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基隆首座寵物公園啟用毛孩瘋玩 謝國樑：第2座評估中

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆首座寵物公園今天在暖暖運動公園啟用，毛小孩玩得不亦樂乎。記者游明煌／攝影
基隆首座寵物公園今天在暖暖運動公園啟用，毛小孩玩得不亦樂乎。記者游明煌／攝影

基隆市首座寵物公園落腳「暖暖寵物公園」今天啟用，設有大狗區、小狗區，周邊有安全圍籬、雙重閘門出入口，今天很多毛爸毛媽帶著愛犬在寬廣草皮、隧道波浪棧道等遊憩設施盡情奔跑玩耍。市長謝國樑說，設施非常完善，第二座寵物公園已在評估中，未來也考慮設置室內空間，提供毛小孩好的去處。

暖暖寵物公園是基隆第一座友善寵物的活動空間，今天上午9時啟用，議長童子瑋、議員林旻勳、連恩典、張之豪、何淑萍及動保團體等到場，很多民眾帶著毛小孩到場體驗，一起快樂玩耍。

園內設施考量原運動休閒民眾、飼主及寵物的需求，依現況地形分別設置為大犬區180坪及小犬區140坪，設有安全圍籬、雙重閘門出入口，有寬廣的草皮及隧道波浪棧道等遊憩設施，前方都有手足沖洗台讓毛小孩玩樂後能洗洗手腳。為避免毛小孩跑出家長的視線，還有防護網及牽掛桿，也有休息用座椅，園區內有狗便垃圾桶和便袋可使用。

謝國樑表示，暖暖寵物公園是基隆第一座友善寵物的活動空間，結合暖暖運動公園內多元的休閒和娛樂設施，讓大家能夠與毛小孩快樂且安心的一起遊玩。基隆朝動物友善城市的目標邁進，第二座寵物公園已在評估中。

童子瑋說，現代家庭有毛小孩的比例越來越高，但基隆仍是毛小孩戶外活動空間不足的城市。這樣的毛小孩友善公共服務量能與周圍縣市相比實在遠遠不足。建請市政府，評估設置更多的友善寵物公共空間，包括中正公園、外木山章魚游泳池舊址、八斗子星晨碼頭旁的大面積草地，都可以納入寵物友善空間的考慮與討論。

議員林旻勳、連恩典都建議，設施很好，也很受民眾喜歡，今天很多人帶毛小孩來玩耍，但盼能有遮蔭的地方，否則毛爸和毛媽沒有地方休息，太陽很大會受不了。

基隆首座寵物公園今天在暖暖運動公園啟用，毛小孩玩得不亦樂乎。記者游明煌／攝影
基隆首座寵物公園今天在暖暖運動公園啟用，毛小孩玩得不亦樂乎。記者游明煌／攝影
基隆首座寵物公園今天在暖暖運動公園啟用，毛小孩玩得不亦樂乎。記者游明煌／攝影
基隆首座寵物公園今天在暖暖運動公園啟用，毛小孩玩得不亦樂乎。記者游明煌／攝影
基隆首座寵物公園今天在暖暖運動公園啟用，毛小孩玩得不亦樂乎。記者游明煌／攝影
基隆首座寵物公園今天在暖暖運動公園啟用，毛小孩玩得不亦樂乎。記者游明煌／攝影
基隆首座寵物公園今天在暖暖運動公園啟用，毛小孩玩得不亦樂乎。記者游明煌／攝影
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基隆 寵物 毛小孩

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