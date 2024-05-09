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台東3組團隊進入國家環境教育獎決審

中央社／ 台東縣9日電

東部唯一野生動物救災中心－池上野灣野生動物醫院，進入國家環境教育獎決審。台東縣同時進入決審的還有東興社區發展協會、蘭嶼椰油國小。

今年第9屆國家環境教育獎決審名單公布，台東縣有3組擠進全國決審，分別是社區組台東縣卑南鄉東興社區發展協會、學校組台東縣蘭嶼鄉椰油國小，以及團體組社團法人台灣野灣野生動物保育協會，3組團隊將在各組6強中角逐特優。

台東縣政府新聞傳播科代理科長林俐志今天告訴中央社記者，台灣野灣野生動物保育協會是東部唯一野生動物救災中心，結合動物救護、環境教育、科學研究專才，推動野生動物救傷、生物多樣性保存、生命教育及人獸衝突因應等服務。

除了辦理實體的講座活動宣導，更跨足廣播、新媒體，透過跨界合作推廣野生動物保育的重要性，引起民眾對環境教育的重視。

林俐志表示，學校組的椰油國小位於蘭嶼西側椰油部落，以「雅美實驗教育」規劃山林、綠色、海洋等特色課程，邀請地方耆老、在地組織、地方機關設計共60組教案，讓孩子們大自然中體驗環境的力量與智慧，成為傳承雅美文化、守護自然小飛魚，甚至多次受邀於國內外演出，將環境教育成果展現在世界眾人眼前。

社區組的東興社區發展協會是全台第1個集光電、水力、風力一體部落，部落結合東魯凱文化、生態及部落傳統領域等資源打造適合不同受眾環境教育，同時吸引青年返鄉引領部落辦理多元課程。

林俐志表示，3組入圍者以各自特色有效整合地方與跨領域資源，推出多元環境教育活動外，更善用地方人才，讓地方永續發展和環境教育傳承出現新機，台東縣政府期待各組團隊能夠奪下國家環境教育獎特優。

台東 團隊 蘭嶼

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