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美麗灣委外42年 縣庫進帳逾6億

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導

台東美麗灣渡假村爭議喧騰一時，縣政府以6.29億元向業者購回。縣府表示，美麗灣委外案完成發包即將簽約，富野大飯店及聯合華立公司得標，租期42年，預計為縣庫注入逾6億元收入，營業限定為文教項目，除教育受訓外，不提供觀光住宿

美麗灣渡假村位在杉原灣，2007年完工，因環保團體提出建照和執照、環評無效等訴訟無法營運，建照和執照部分，業者勝訴，但高等行政法院判決撤銷環評結論。因多年遲未營運，業者提仲裁要求終止契約，台東縣府3年前買回。

縣府委外營運，2月已由富野大飯店及聯合華立公司得標，2公司將成立新專案公司營運場館，預定5月30日簽約。財經處說明，依促參法採ROT方式招標，2年整建、40年營運，簽約期共42年，開放權利金2千萬元，另有固定權利金及營運權利金，後者會依營業額比例調整。

財經處強調，美麗灣營運限定為文教項目，各項活動都要符合契約規範，如原民體驗、海洋活動、瑜珈、原民音樂訓練及表演等項目活動，符合教育訓練的活動可申請住宿，但不提供一般旅館住宿。

外界關心委外案是否對環境造成汙染。財經處回應，現有建物已設3級汙水處理系統，外來廠商進駐後會進一步維修升級，確定汙水不會排放至杉原灣汙染環境生態；游泳池與停車場由交觀處評估。

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