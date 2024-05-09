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花蓮礦石稅官司20敗 將退2億多稅款

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導

花蓮縣政府於2009年訂定礦石景觀稅，每公噸稅收10元，前縣長傅崐萁2016年送新法調漲至70元。業者不服提起上訴，官司一路打到高等行政法院，纏訟8年下來，縣府累積20敗，提起大法官解釋、聲請再審也都遭駁回，縣府指出，估計將退還業者2億多元的超徵礦石稅，將以縣府稅計剩餘支應。

縣府2009年訂定「花蓮縣礦石開採特別稅自治條例」，課徵稅額每公噸從開始的4元、5.2元逐漸增加到10元，傅崐萁2016年提前廢止未施行期滿10元舊法改送新法，經議會審議以70元通過，每半年課徵1次。

礦業公司認為超出稅法30％漲幅限制，課稅太重，申請復查、訴願接連遭縣府駁回；以違反租稅法律原則、比例原則及平等原則，向法院提8件行政訴訟。法官認為，課徵特別稅的自治條例最長應為4年，在實施期間若要提高稅率，幅度應不超過原訂稅率的30％，認定是違法課稅。

地方稅務局長呂玉枝說，就8件敗訴確定案件，將依照判決與業者溝通辦理，當初預定課徵7億多元，由於訴訟中業者繳納半額約3億多元，估計將退還業者2億多元的超徵礦石稅，將以縣府稅計剩餘支應。

議員張美慧說，議會對於課徵礦石景觀稅一直是站在支持的立場，但議員強調的是合法的課稅才能穩定投資環境，造福縣內民眾達雙贏；相關訴訟一年要花400多萬元的律師費，過去持續呼籲縣府止血，現在終於願意面對此案。

傅崐萁 花蓮 議員

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