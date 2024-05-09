南澳性騷案拖太久？ 縣府：審慎調查

宜蘭縣南澳鄉長李勝雄、縣府原住民事務所長林志雷月前遭南澳公所女性課長申訴，涉嫌性騷擾，縣府已調查將近2個月。縣議員批拖得太久，態度消極，縣府回應，調查小組認為需要慎重考量，才依規定延長調查時間，也已避免雙方接觸，預計6月上旬調查結果就會出爐。

今年3月間女課長向縣府申訴，李勝雄、林志雷長時間對她言語、肢體騷擾，已對林提告，至於李，打算等縣府行政調查結束再一併提告。李勝雄4月時表示，酒喝多了愛開玩笑，實情並非如此，自已蒙受冤屈；林志雷全盤否認。

縣議員呂惠卿昨質詢指出，女課長目前還在南澳公所上班，縣府是否有給予協助，保護她工作上不會受到刁難、讓她免於恐懼？女課長申訴時提供清楚的人事時地物，為何調查要拖那麼久，質疑縣府態度過於消極。

縣議員陳文昌也說，縣府曾信誓旦旦宣示「性騷零容忍」，但去年消防局爆出數起性騷案，今年又發生這件案子，在他看來根本沒有做到零容忍，「喊假的」。

人事處長張書豪表示，申訴人3月11日申訴，依規定縣府調查小組2個月內要調查結案，不過調查小組討論後，認為本案較複雜，需要更加審慎考量，依規定延長調查時間1個月，最慢6月上旬就會結案。

張書豪指出，依性別平等工作法，申訴人保護措施由公所負責，現在已經分開申訴人與被申訴人的辦公處所，業務傳遞都會交由秘書等第三者處理，避免雙方直接接觸；申訴人有任何需求如心理諮商、法律協助，都會盡力協助。