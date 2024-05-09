聽新聞
test
0:00 / 0:00
提高生育獎勵金 擬廢止條例改採辦法 基隆議會質疑躲監督
少子化嚴重，基隆市政府生育獎勵金每胎補助僅2萬元，擬提高金額因此向議會提案，先廢止「基隆市婦女生育獎勵金發放自治條例」，改以辦法訂定增加調整彈性，但提案被議會程序委員會退回，認有躲避議會監督嫌疑。市府說明，各縣市多採取辦法而非條例，將持續和議會溝通。
依自治條例規範基隆生一胎獎勵金2萬，二胎4萬，三胎以上類推，民代多次要求提高，鼓勵年輕人生育。市府擬廢止自治條例改以辦法訂定，提升金額、放寬條件，期能提高生育率。
民政處提案指出，全國22縣市目前只有基隆、金門及連江縣以自治條例做為發放依據，其餘縣市則以辦法、計畫等較具彈性的依據發放。
日前議會召開程序委員會時，程序委員會認為提高補助金額、放寬條件都是有益於民眾可提修正案，貿然提案廢止又未附新辦法，決議退回提案。議員鄭文婷表示，自治條例改為不須經過議會審查的辦法，有躲避議會監督的嫌疑。
基隆市政府發言人呂謦煒表示，為提高生育率，各地方政府均十分重視其生育獎勵政策，去年至今，已有數個縣市提出生育獎勵辦法修正，生育獎勵辦法具有經費調整及法令修正即時性，各縣市多採取辦法而非條例。
市府民政處長張淵翔表示，將會持續積極與議會溝通，促使有利於民的法案通過。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言