提高生育獎勵金 擬廢止條例改採辦法 基隆議會質疑躲監督

少子化嚴重，基隆市政府生育獎勵金每胎補助僅2萬元，擬提高金額因此向議會提案，先廢止「基隆市婦女生育獎勵金發放自治條例」，改以辦法訂定增加調整彈性，但提案被議會程序委員會退回，認有躲避議會監督嫌疑。市府說明，各縣市多採取辦法而非條例，將持續和議會溝通。

依自治條例規範基隆生一胎獎勵金2萬，二胎4萬，三胎以上類推，民代多次要求提高，鼓勵年輕人生育。市府擬廢止自治條例改以辦法訂定，提升金額、放寬條件，期能提高生育率。

民政處提案指出，全國22縣市目前只有基隆、金門及連江縣以自治條例做為發放依據，其餘縣市則以辦法、計畫等較具彈性的依據發放。

日前議會召開程序委員會時，程序委員會認為提高補助金額、放寬條件都是有益於民眾可提修正案，貿然提案廢止又未附新辦法，決議退回提案。議員鄭文婷表示，自治條例改為不須經過議會審查的辦法，有躲避議會監督的嫌疑。

基隆市政府發言人呂謦煒表示，為提高生育率，各地方政府均十分重視其生育獎勵政策，去年至今，已有數個縣市提出生育獎勵辦法修正，生育獎勵辦法具有經費調整及法令修正即時性，各縣市多採取辦法而非條例。

市府民政處長張淵翔表示，將會持續積極與議會溝通，促使有利於民的法案通過。