聽新聞
test
0:00 / 0:00

提高生育獎勵金 擬廢止條例改採辦法 基隆議會質疑躲監督

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

少子化嚴重，基隆市政府生育獎勵金每胎補助僅2萬元，擬提高金額因此向議會提案，先廢止「基隆市婦女生育獎勵金發放自治條例」，改以辦法訂定增加調整彈性，但提案被議會程序委員會退回，認有躲避議會監督嫌疑。市府說明，各縣市多採取辦法而非條例，將持續和議會溝通

依自治條例規範基隆生一胎獎勵金2萬，二胎4萬，三胎以上類推，民代多次要求提高，鼓勵年輕人生育。市府擬廢止自治條例改以辦法訂定，提升金額、放寬條件，期能提高生育率。

民政處提案指出，全國22縣市目前只有基隆、金門及連江縣以自治條例做為發放依據，其餘縣市則以辦法、計畫等較具彈性的依據發放。

日前議會召開程序委員會時，程序委員會認為提高補助金額、放寬條件都是有益於民眾可提修正案，貿然提案廢止又未附新辦法，決議退回提案。議員鄭文婷表示，自治條例改為不須經過議會審查的辦法，有躲避議會監督的嫌疑。

基隆市政府發言人呂謦煒表示，為提高生育率，各地方政府均十分重視其生育獎勵政策，去年至今，已有數個縣市提出生育獎勵辦法修正，生育獎勵辦法具有經費調整及法令修正即時性，各縣市多採取辦法而非條例。

市府民政處長張淵翔表示，將會持續積極與議會溝通，促使有利於民的法案通過。

基隆 溝通 生育

延伸閱讀

為電動車政策追加7億！綠營憂恐排擠其他預算 基市府：負債20年來最低

基隆生育獎勵金將提高先廢自治條例 議會認逃避監督退回

影／基隆嶼磯釣客落海亡 沒無線電求救家屬控督導疏失 市府回應

楊寶楨當基隆政策大使！綠控找白救罷免 藍籲別政治解讀

相關新聞

提高生育獎勵金 擬廢止條例改採辦法 基隆議會質疑躲監督

少子化嚴重，基隆市政府生育獎勵金每胎補助僅2萬元，擬提高金額因此向議會提案，先廢止「基隆市婦女生育獎勵金發放自治條例」，...

南澳性騷案拖太久？ 縣府：審慎調查

宜蘭縣南澳鄉長李勝雄、縣府原住民事務所長林志雷月前遭南澳公所女性課長申訴，涉嫌性騷擾，縣府已調查將近2個月。縣議員批拖得...

花蓮礦石稅官司20敗 將退2億多稅款

花蓮縣政府於2009年訂定礦石景觀稅，每公噸稅收10元，前縣長傅崐萁2016年送新法調漲至70元。業者不服提起上訴，官司...

美麗灣委外42年 縣庫進帳逾6億

台東美麗灣渡假村爭議喧騰一時，縣政府以6.29億元向業者購回。縣府表示，美麗灣委外案完成發包即將簽約，富野大飯店及聯合華...

垃圾車輾死黑狗！基隆環保局查清潔隊員責任 並防狗侵入焚化廠

基隆市天外天焚化廠進道路出現犬隻，並遭李姓清潔隊員駕駛的垃圾車輾過致死。環保局今天表示，除了調查李男責任，也要加強管理工...

為電動車政策追加7億！綠營憂恐排擠其他預算 基市府：負債20年來最低

基隆市長謝國樑111年度剛上任時，累計債務餘額67億，到112年度債務餘額就降到59.41億，預計今年中債務餘額將降低到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。